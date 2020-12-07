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К первому прыжку с парашютом готовятся новобранцы-десантники

07.12.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

К первому прыжку с парашютом готовятся новобранцы-десантники

Первому прыжку с парашютом быть! Новобранцы сил специальных операций готовятся к ответственному шагу. 

На тренировочных комплексах вчерашние призывники отрабатывают действия в различных погодных условиях и внештатных ситуациях. Занимаются с солдатами только самые опытные офицеры, у которых за плечами сотни прыжков.

Никита Кукченко, новобранец: «Мы приземлялись правильным образом, чтобы не сломать ноги. Тренировались прыгать с вертолёта. Конечно, всё объясняют, много раз дают попробовать, чтобы наработать. Какой десантник, если не прыгнул с парашюта». 

Совсем скоро новое пополнение примет присягу. На службе солдат ждут прыжки с оружием и различными грузами, в том числе в ночное время. Также бойцы научатся приземляться на воду. 

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Первому прыжку с парашютом быть! Новобранцы сил специальных операций готовятся к ответственному шагу.  На тренировочных комплексах вчерашние призывники...
 
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