К первому прыжку с парашютом готовятся новобранцы-десантники

Источник материала: ОНТ

Первому прыжку с парашютом быть! Новобранцы сил специальных операций готовятся к ответственному шагу.

На тренировочных комплексах вчерашние призывники отрабатывают действия в различных погодных условиях и внештатных ситуациях. Занимаются с солдатами только самые опытные офицеры, у которых за плечами сотни прыжков.

Никита Кукченко, новобранец: «Мы приземлялись правильным образом, чтобы не сломать ноги. Тренировались прыгать с вертолёта. Конечно, всё объясняют, много раз дают попробовать, чтобы наработать. Какой десантник, если не прыгнул с парашюта».

Совсем скоро новое пополнение примет присягу. На службе солдат ждут прыжки с оружием и различными грузами, в том числе в ночное время. Также бойцы научатся приземляться на воду.

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