|
К первому прыжку с парашютом готовятся новобранцы-десантники
Источник материала: ОНТ
Первому прыжку с парашютом быть! Новобранцы сил специальных операций готовятся к ответственному шагу.
На тренировочных комплексах вчерашние призывники отрабатывают действия в различных погодных условиях и внештатных ситуациях. Занимаются с солдатами только самые опытные офицеры, у которых за плечами сотни прыжков.
Совсем скоро новое пополнение примет присягу. На службе солдат ждут прыжки с оружием и различными грузами, в том числе в ночное время. Также бойцы научатся приземляться на воду.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первому прыжку с парашютом быть! Новобранцы сил специальных операций готовятся к ответственному шагу. На тренировочных комплексах вчерашние призывники...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)