Мужчина погиб при пожаре в Краснопольском районе

Источник материала: ОНТ

В Краснопольском районе 6 декабря во время пожара погиб мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Возгорание произошло в частном доме. Погиб его 60-летний хозяин. Мужчина проживал один.

Огонь повредил стену, пол и окно. Причина пожара выясняется.

ФОТО: mdjournal.info

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