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Мужчина погиб при пожаре в Краснопольском районе
Источник материала: ОНТ
В Краснопольском районе 6 декабря во время пожара погиб мужчина,
Возгорание произошло в частном доме. Погиб его 60-летний хозяин. Мужчина проживал один.
Огонь повредил стену, пол и окно. Причина пожара выясняется.
ФОТО: mdjournal.info
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В Краснопольском районе 6 декабря во время пожара погиб мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Возгорание произошло в частном доме. Погиб его...
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