ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина погиб при пожаре в Краснопольском районе

07.12.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина погиб при пожаре в Краснопольском районе

В Краснопольском районе 6 декабря во время пожара погиб мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Возгорание произошло в частном доме. Погиб его 60-летний хозяин. Мужчина проживал один. 

Огонь повредил стену, пол и окно. Причина пожара выясняется.

ФОТО: mdjournal.info

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Краснопольском районе 6 декабря во время пожара погиб мужчина, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Возгорание произошло в частном доме. Погиб его...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Париже экстремал без страховки забрался на 210-метровый небоскреб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика