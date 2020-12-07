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51-летняя модель снялась в рекламе Victoria's Secret

07.12.2020 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

51-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в откровенном наряде в рекламе бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Соответствующая серия кадров появилась на странице марки в Instagram.

51-летнюю знаменитость запечатлели в комплектах из новой коллекции бренда, а именно в кружевном боди черного цвета из прозрачной ткани с жакетом с анималистичным принтом в руках. На других размещенных фото манекенщица позирует в красном нижнем белье и шелковом халате того же цвета, рассказывает lenta.ru

Поклонники восхитились внешностью Кристенсен в комментариях под опубликованными снимками. «Она прекрасна и восхитительна!», «Моя самая любимая модель», «Просто богиня», «Какая же Хелена красивая женщина», «Она выглядит потрясно для своего возраста», «Вау, прекрасная фигура», — высказывались фанаты.

Ранее Кристенсен показала фигуру в купальнике и порадовала пользователей. Она снялась в обнимку со своей племянницей в слитных купальных костюмах бренда Stella McCartney.

 
 
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Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в откровенном наряде в рекламе бренда нижнего белья Victoria's Secret
 
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