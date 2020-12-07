|
В Калинковичах Volkswagen на переходе сбил девушку-подростка
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах Volkswagen сбил 17-летнюю девушку,
ДТП произошло утром 5 декабря. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил Volkswagen.
С травмами пешехода доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)