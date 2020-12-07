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В Калинковичах Volkswagen на переходе сбил девушку-подростка

07.12.2020 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичах Volkswagen сбил 17-летнюю девушку, сообщили в МВД.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло утром 5 декабря. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил Volkswagen.

С травмами пешехода доставили в больницу.

 
 
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Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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