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Беларусы готовы потерпеть ради победы: 64% поддержали отключение от SWIFT

07.12.2020 11:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди 406 тыс. человек, которые проголосовали на платформе «Голос», более 64% высказались за отключение страны от системы международных платежей SWIFT.

Беларусы готовы потерпеть ради победы: 64% поддержали отключение от SWIFT
6 декабря завершилось голосование на платформе "Голос" по вопросу отключения страны от SWIFT в качестве одной из санкций против режима Лукашенко.

В платформе «Голос» был проведен опрос «ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ОТКЛЮЧЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ ОТ SWIFT?»

Всего проголосовали 406090 человек. Для Беларуси это очень много. Среди проголосовавших 64,08% заявили, что поддерживают отключение, 16,57% - не поддерживают и 19,34% затруднились ответить.

Следует отметить, что белорусы прекрасно понимают, что отключение от SWIFT приведет к коллапсу банковской системы страны, но, судя по результатам голосования, они не видят другого выхода, как свергнуть нынешний режим, который не считает своих граждан за людей. 
 
 
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Среди 406 тыс. человек, которые проголосовали на платформе «Голос», более 64% высказались за отключение страны от системы международных платежей SWIFT.
 
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