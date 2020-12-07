Более 300 человек задержали в Минске на акциях протеста 6 декабря

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их отношении начат административный процесс. В ГУВД Мингорисполкома заявили, что некоторые могут встретить Новый год не дома, а в милиции.





Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей. Санкции статьи, под которую попадают задержанные, предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение.

Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами с разными призывами, 6 декабря в различных районах Минска собирались небольшие группы граждан. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть. Милиции пришлось реагировать.





Александр Купченя, начальник УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

Напоминаем, что санкции статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток административного ареста.

Таких образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции.

Обращаем внимание, что мы продолжаем работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.





ГУВД Мингорисполкома в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях. Сотрудники милиции призывают быть благоразумными и не поддаваться на провокации.

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