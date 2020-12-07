ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Минске снова проиграли лукашисты

07.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Как в Минске снова проиграли лукашисты

  • 7.12.2020, 11:16
Как в Минске снова проиграли лукашисты
Фото: nn.by

Силовики Таракана уже устали убегать от народа.

Вчера в Минске и по всей Беларуси состоялся традиционный воскресный марш. Как и две предыдущие недели, беларусы выходили гулять вместе со своими соседями. А вот «власть» решила придумать что-то новенькое, пишет kyky.org.

С самого утра в Минск начали стягивать автозаки и силовиков. Была оцеплена Октябрьская площадь, около Стелы тоже появились ограждения. Около 11:30 закрыли центральные станции метро. Впрочем, ничего нового.

Но! В то же время стали появляться сообщения, что в стране перестал работать телеграм. Действительно, мессенджер дал в Беларуси сбой.


Но вот мобильный интернет, который всегда по воскресенья отключали еще утром, продолжал работать.

Около 12:00 силовики ушли с Октябрьской площади, со Стелы тоже сняли оцепление. В 12:30 открыли все станции метро. То есть центр был «чист». Да и мобильный интернет работал, что позволяло установить VPN и прокси и свободно пользоваться телеграмом.

И начался марш.



Уже около 13:30 стали появляться сообщения, что телеграм в Беларуси ожил. При этом также работал и интернет.

Что делали силовики: как и в прошлое воскресенье, пытались зачистить районы, пока в других люди шли маршем. Особое «внимание» уделили Востоку и Уручью. Но и в других дворах были разгоны.

Люди расходились и собирались в колонны раз за разом.

А силовики, кажется, просто устали бегать.

Около 15:00 в Минске и по всей Беларуси начались проблемы с интернетом – и домашним, и мобильным. Но они продлились буквально 15-20 минут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики Таракана уже устали убегать от народа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кризис среднего возраста: чем грозит дальнейшее пребывание Лукашенко у власти в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика