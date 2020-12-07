Источник материала: Хартия'97

NYT: Генпрокурор США может уйти в отставку до окончания президентства Трампа 7.12.2020, 11:05

Уильям Барр и Дональд Трамп

Фото: AFP

Уильям Барр расходится с действующим президентом США в оценке прошедших выборов.

Генпрокурор США Уильям Барр может покинуть свой пост, не дожидаясь окончания президентского срока Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, на решение Барра могло повлиять нежелание Трампа признавать свое поражение на президентских выборах или его реакция на слова генпрокурора о том, что Минюст не выявил масштабных нарушений в ходе выборов.

Один из собеседников издания заявил, что Барр рассматривает возможность уйти с должности еще с конца ноября и Трамп не повлиял на него.

По данным другого источника, Барр пришел к выводу, что он завершил работу, которую намеревался выполнить в Министерстве юстиции.

Отмечается, что генпрокурор США еще не принял окончательного решения.

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