ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NYT: Генпрокурор США может уйти в отставку до окончания президентства Трампа

07.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

NYT: Генпрокурор США может уйти в отставку до окончания президентства Трампа

  • 7.12.2020, 11:05
NYT: Генпрокурор США может уйти в отставку до окончания президентства Трампа
Уильям Барр и Дональд Трамп
Фото: AFP

Уильям Барр расходится с действующим президентом США в оценке прошедших выборов.

Генпрокурор США Уильям Барр может покинуть свой пост, не дожидаясь окончания президентского срока Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, на решение Барра могло повлиять нежелание Трампа признавать свое поражение на президентских выборах или его реакция на слова генпрокурора о том, что Минюст не выявил масштабных нарушений в ходе выборов.

Один из собеседников издания заявил, что Барр рассматривает возможность уйти с должности еще с конца ноября и Трамп не повлиял на него.

По данным другого источника, Барр пришел к выводу, что он завершил работу, которую намеревался выполнить в Министерстве юстиции.

Отмечается, что генпрокурор США еще не принял окончательного решения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уильям Барр расходится с действующим президентом США в оценке прошедших выборов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 300 человек задержали в Минске на акциях протеста 6 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика