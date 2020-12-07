Источник материала: Хартия'97

К национальной забастовке присоединился работник РУП «Брестэнерго» 2 7.12.2020, 10:57

Стачка охватывает все новые отрасли экономики.

К национальной забастовке присоединяется работник РУП «Брестэнерго» Дервоед Валерий Александрович, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Я против беззакония и правового беспредела происходящего в нашей стране. Я не могу спокойно смотреть на то, как убивают моих сограждан, поэтому присоединяюсь к стачке!», — заявил работник РУП «Брестэнерго».





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