Источник материала: Хартия'97

Парадоксальный ремонт авианесущего крейсера «Адмирала Кузнецова» Андрей Коваленко

7.12.2020, 10:54

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Крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

Очередной «распил»?

После того, как в 2017 году авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернулся из своего первого боевого похода, завершившегося весьма сомнительными успехами, в частности, утоплением двух истребителей из авиакрыла крейсера, он встал на ремонт, который не завершился до сих пор. Четвертый год подряд единственный в составе ВМФ РФ авианосец находится в состоянии ремонта и периодических ЧП. То 30 октября 2018 года, при выводе «Адмирала Кузнецова» из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе, сам док затонул, а на палубу корабля рухнул кран, то в декабре 2019 года в 1-м энергоотсеке крейсера вспыхнул пожар, охвативший площадь 500 квадратных метров.

Фактически, ремонт, начальной стоимостью 60 млрд рублей, вследствие ЧП и сопутствующих дополнительных трат, вплоть до модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где должен был состояться основной и завершающий этапы ремонта и модернизации крейсера, уже увеличил смету до 100 млрд рублей.

Но, буквально на прошлой неделе в российских СМИ стала пульсировать информация о том, что российские кораблестроители испытывают оптимизм по выводу крейсера на испытания уже в 2022 году. И даже если не углубляться в чрезмерный оптимизм кораблестроителей, уже не раз нарушавших свои обещания и менявших планы, то многим российским ура-патриотам следует задуматься, и вот над чем…

Российскому бюджету ремонт и модернизация единственного в стране авианесущего крейсера обойдутся ровно так же, как строительство половины нового авианосца. Ремонт и модернизация данного корабля растянулись на долгие 6 лет, с учетом намедни озвученных сроков, но речь идет именно о послеремонтных испытаниях, а не сдаче корабля в строй. Когда сдадут в строй – вопрос, как и прежде, актуальный.

Но главное, весь этот переполох позволит продлить срок службы крейсера на 5 лет. Всего на 5 лет. То есть, 6 лет ремонта и почти 100 млрд рублей бюджетных средств, ради продления срока службы корабля на 5 лет? А потом — опять ремонт и модернизация?

Честно говоря, очень сомнительная экономика, и логики не так много в этом действе. Если только данный крейсер не используется для стабильного, многолетнего распила бюджетных средств, что и является, на самом деле, истиной. Вот только интересно, случится ли до 2022 года еще какое-то ЧП на данном корабле, что не только позволит отсрочить выход крейсера на испытания, но выбить еще десяток-другой миллиардов «на ремонт»?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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