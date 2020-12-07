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В центре Минска появился национальный флаг, который невозможно снять

07.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В центре Минска появился национальный флаг, который невозможно снять

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  • 7.12.2020, 10:36
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В центре Минска появился национальный флаг, который невозможно снять

Минимум техники и немного смекалки.

В самом центре Минска появился флаг, который не получится снять даже МЧС, а при желании, такой можно «повесить» в любом месте, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Проектор, фонарик, лампа. Немного смекалки — и флаг готов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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