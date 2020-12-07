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В центре Минска появился национальный флаг, который невозможно снять
Источник материала: Хартия'97
В центре Минска появился национальный флаг, который невозможно снять
Минимум техники и немного смекалки.
В самом центре Минска появился флаг, который не получится снять даже МЧС, а при желании, такой можно «повесить» в любом месте, сообщает телеграм-канал
Проектор, фонарик, лампа. Немного смекалки — и флаг готов.
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Минимум техники и немного смекалки.
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