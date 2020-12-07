Источник материала: Хартия'97

В центре Минска появился национальный флаг, который невозможно снять 2 7.12.2020, 10:36

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Минимум техники и немного смекалки.

В самом центре Минска появился флаг, который не получится снять даже МЧС, а при желании, такой можно «повесить» в любом месте, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

Проектор, фонарик, лампа. Немного смекалки — и флаг готов.

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