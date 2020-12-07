Источник материала: Хартия'97

Самое мощное оружие против узурпатора 8 7.12.2020, 10:22

5,387

Как отключение от SWIFT ударит по режиму.

Санкции против белорусских властей могут зайти куда дальше, чем в предыдущих случаях. Вслед за двумя «пакетами» ожидается третий и это не предел, пишет в своем блоге белорусский экономист Леонид Фридкин.

Если масштаб репрессий против мирного населения не сократится, то реакция Евросоюза и США будет все жестче. Одна из крайних мер, которые сегодня на слуху – отключение Беларуси от системы SWIFT . Столь серьезный шаг по сути означал бы настоящую экономическую войну против диктатуры.

В чьих руках рубильник

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Ее головной офис располагается в Брюсселе (Бельгия). Есть еще 3 центра — в Амстердаме (Нидерланды), Нью-Йорке (США) и в Швейцарии. Основные ресурсы SWIFT включают информационную платформу, компьютеризованную систему кодирования и систему финансовых стандартов. В каждой стране, где разворачивается система SWIFT, создается региональная администрация, которая занимается сбором и обработкой информации и данных, осуществляет транзакции и клиринговую деятельность международных банков. Центры SWIFT обмениваются всеми данными в режиме реального времени. Европейские данные хранятся и обрабатываются в Нидерландах и Швейцарии, а трансатлантические — в центрах США и Швейцарии.

Система SWIFT, объединяющая около 11 тысяч организаций более чем в 200 странах, позволяет быстро и безопасно проводить платежи между банками. При этом соблюдаются определенные стандарты оформления и порядка обмена финансовой информацией, обеспечивающие защиту от мошенничества. Практически на SWIFT завязана вся мировая банковская система.

SWIFT —частная акционерная компания. Ее акционерами являются финансовые структуры разных стран, которые избирают совет директоров из 25 человек. Поскольку компания зарегистрирована в Бельгии, она обязана выполнять требования законодательства ЕС и решения Совета Евросоюза. Однако на деятельность SWIFT сильное влияние оказывают США. Пока был только один случай отключения от SWIFT: в марте 2012 года это произошло с Ираном в рамках международных санкций. Кстати, это решение было принято именно под американским давлением.

Последствия

В случае отключения от SWIFT всех белорусских банков, страна фактически окажется в финансовой изоляции. Подрыв возможности перевода средств между правительствами, предприятиями и банками нанесет огромный ущерб.

Даже если отключение не будет всеобщим, последствия будут колоссальными. К примеру, 8 лет назад отключили 14 иранских банков из 30. А финансовые санкции, введенные США в 2014-м, касались только 7 российских банков. Но масштаб получился приличный: были заморожены операции по почти 500 тыс. кредитных и дебетовых карт Visa и MasterCard, эмитированных этими банками.

Можно предположить, что если Евросоюз и США действительно примут такое решение по Беларуси, от SWIFT отключат только некоторые банки – скажем, «системообразующие» госбанки. Это будет очень болезненный удар: именно в этих банках обслуживается большинство госпредприятий, в т.ч. крупнейшие экспортеры страны.

Высока вероятность, что многие европейские и американские банки, а также иные корпорации, просто откажутся сотрудничать с белорусскими партнерами в подобных условиях. В любом случае расчеты и обмен финансовой информацией окажутся гораздо медленнее и дороже. В придачу вырастут риски, поскольку обеспечить надлежащую степень защиты новых каналов будет сложнее.

На реальном секторе экономики отключение SWIFT тоже скажется – не сразу, но чувствительно. Такая санкция, даже если она коснется только несколько банков, приведет к срыву проектов, неисполнению обязательств, задержке расчетов.

Некоторые платежи могут вообще оказаться заблокированными. Соблюдать сроки завершения внешнеторговых операций, установленные указом № 178, будет гораздо труднее. Все это усугубит имеющиеся проблемы белорусской экономики. «Лягут» экспорт, импорт, инвестиции. Возникнут перебои с платежами по картам Visa и MasterCard.

«В заключение замечу, что даже если до отключения до SWIFT дело не дойдет, само обсуждение подобного вопроса создает дополнительные риски, которые негативно отражаются на деловой репутации нашей страны, ее финансовых институтов и остальных компаний», — пишет экономист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .