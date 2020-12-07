Худеем к Новому году: как прийти в форму за 3 недели?

Источник материала: Sputnik Беларусь

До Нового года осталось всего ничего, и встретить его нужно во всеоружии. Не стоит паниковать, ведь у вас есть время привести себя в форму и влезть в любимый праздничный наряд. Так как же добиться идеальной фигуры за три недели без особых ограничений и голодовки - попробовал разобраться Sputnik.

Как похудеть к Новому году?

Питайтесь дробно

Самый оптимальный и безопасный метод похудения - дробное питание. Если вы начнете есть маленькими порциями, но по 5-6 раз в день, ваш организм не будет испытывать стресса и дискомфорта.

Наслаждайтесь едой

Диетологи рекомендуют на время исключить из меню фастфуд, жирную, соленую и откровенно сладкую еду. А если очень захочется съесть десерт - постарайтесь вкусить его до 12 часов дня, но только в маленьком количестве. Постарайтесь насладиться моментом - ешьте медленно, стараясь прочувствовать вкус блюда.

Ограничивайте соль

Соль необходима, но точно не в тех дозировках, в которых ее привык употреблять каждый человек. А вот отказ от соли на несколько недель считается допустимой мерой перед праздниками. Бессолевая диета должна длиться не больше 14 дней, в зависимости от вашего самочувствия.

Откажитесь от алкоголя

Помните, что алкогольные напитки - очень калорийный продукт. К тому же алкоголь может замедлять метаболизм, останавливать процесс жиросжигания и повышать аппетит.

Займитесь спортом

Если вы не поклонник спорта, постарайтесь заменить тренировку прогулкой, йогой или легкой растяжкой. Если же вы все же собрались заняться фитнесом - старайтесь не есть за полтора часа до, а также первый час после тренировки.

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