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Худеем к Новому году: как прийти в форму за 3 недели?
07.12.2020 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
До Нового года осталось всего ничего, и встретить его нужно во всеоружии. Не стоит паниковать, ведь у вас есть время привести себя в форму и влезть в любимый праздничный наряд. Так как же добиться идеальной фигуры за три недели без особых ограничений и голодовки - попробовал разобраться Sputnik.
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Как похудеть к Новому году?
Питайтесь дробно
Самый оптимальный и безопасный метод похудения - дробное питание. Если вы начнете есть маленькими порциями, но по 5-6 раз в день, ваш организм не будет испытывать стресса и дискомфорта.
Наслаждайтесь едой
Диетологи рекомендуют на время исключить из меню фастфуд, жирную, соленую и откровенно сладкую еду. А если очень захочется съесть десерт - постарайтесь вкусить его до 12 часов дня, но только в маленьком количестве. Постарайтесь насладиться моментом - ешьте медленно, стараясь прочувствовать вкус блюда.
Ограничивайте соль
Соль необходима, но точно не в тех дозировках, в которых ее привык употреблять каждый человек. А вот отказ от соли на несколько недель считается допустимой мерой перед праздниками. Бессолевая диета должна длиться не больше 14 дней, в зависимости от вашего самочувствия.
Откажитесь от алкоголя
Помните, что алкогольные напитки - очень калорийный продукт. К тому же алкоголь может замедлять метаболизм, останавливать процесс жиросжигания и повышать аппетит.
Займитесь спортом
Если вы не поклонник спорта, постарайтесь заменить тренировку прогулкой, йогой или легкой растяжкой. Если же вы все же собрались заняться фитнесом - старайтесь не есть за полтора часа до, а также первый час после тренировки.
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Как добиться желаемого результата без ограничений и заполучить идеальную фигуру к самой главной ночи в году - попробовал разобраться Sputnik.
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