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Использование БЧБ-символики в Беларуси будет караться законом?

07.12.2020 11:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.myseldon.com

В Беларуси планируется подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявила депутат Палаты представителей Нацсобрания Лилия Ананич. «С учетом подходов о недопустимости нацизма будут принимать в дальнейшем и законодательные акты о недопустимости героизации нацизма. Сейчас идет процесс активной наработки и, возможно, к весенней сессии мы будем иметь комплексный документ, хотя он может появиться в парламенте и в ближайшее время», - сообщила Ананич.

Говоря о законопроекте, сама депутат не упомянула бело-красно-белую символику. Однако сюжет на ОНТ вышел под названием: «БЧБ-символы, протестное движение и глобальные намерения: о недопустимости героизации нацизма».

Ранее на эту тему также высказывался Александр Лукашенко: «Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать».

 
 
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В Беларуси планируется подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма.
 
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