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Использование БЧБ-символики в Беларуси будет караться законом?
07.12.2020 11:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.myseldon.com
В Беларуси планируется подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма.
Об этом в эфире телеканала
Говоря о законопроекте, сама депутат не упомянула бело-красно-белую символику. Однако сюжет на ОНТ вышел под названием: «БЧБ-символы, протестное движение и глобальные намерения: о недопустимости героизации нацизма».
Ранее на эту тему также высказывался Александр Лукашенко: «Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать».
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В Беларуси планируется подготовить законодательные акты о недопустимости героизации нацизма.
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