Источник материала: UDF



Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники: во время маршей 6 декабря задержали более 300 человек Среди них-и 79-летняя пенсионерка, и журналисты, и 13-летняя гимназистка.

В больших городах демонстранты вышли на улицы в своих микрорайонах, не формируя единой колонны. Мобильные группы силовиков на микроавтобусах курсировали возле потенциальных мест сбора и превентивно хватали людей на улицах. В таких условиях большинство маршей прошло в дворовых зонах.На данный момент правозащитникам известно 315 фамилий задержанных. Среди них-и 79-летняя пенсионерка, и журналисты, и 13-летняя гимназистка.