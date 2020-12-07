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Правозащитники: во время маршей 6 декабря задержали более 300 человек
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
В больших городах демонстранты вышли на улицы в своих микрорайонах, не формируя единой колонны. Мобильные группы силовиков на микроавтобусах курсировали возле потенциальных мест сбора и превентивно хватали людей на улицах. В таких условиях большинство маршей прошло в дворовых зонах.
На данный момент правозащитникам известно 315 фамилий задержанных. Среди них-и 79-летняя пенсионерка, и журналисты, и 13-летняя гимназистка.
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Среди них-и 79-летняя пенсионерка, и журналисты, и 13-летняя гимназистка.
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