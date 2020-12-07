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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лицеистка — журналистке «СБ»: «В нашей стране ****дец происходит!» Учащуюся столичного лицея Сашу задержали 6 декабря в Сухарево.

Учащуюся столичного лицея Сашу задержали 6 декабря в Сухарево, сообщает. Корреспондент «СБ»решила узнать у девушки, что ее не устраивает.— В нашей стране сейчас такая ситуация, — пытается объяснить Саша под запись.— Какая? — уточняет журналист.— В нашей стране ****дец происходит! — отвечает девушка.— Да? А в чем это выражается? — удивляется корреспондентка .— Людей просто сажают за то, что они символику вешают, человек просто написал «Не забудем!», его запаковали, — начала перечислять Саша то, что, на ее взгляд является неприемлемым.