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Лицеистка — журналистке «СБ»: «В нашей стране ****дец происходит!»
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Учащуюся столичного лицея Сашу задержали 6 декабря в Сухарево, сообщает
— В нашей стране сейчас такая ситуация, — пытается объяснить Саша под запись.
— Какая? — уточняет журналист.
— В нашей стране ****дец происходит! — отвечает девушка.
— Да? А в чем это выражается? — удивляется корреспондентка .
— Людей просто сажают за то, что они символику вешают, человек просто написал «Не забудем!», его запаковали, — начала перечислять Саша то, что, на ее взгляд является неприемлемым.
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Учащуюся столичного лицея Сашу задержали 6 декабря в Сухарево.
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