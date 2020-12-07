Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Народные приметы в этот день

Что нельзя делать 7 декабря

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7 декабря гадайте на любимого и не разводите костры: что можно и нельзя делать сегодня Если сломать ветку яблони и спрятать под подушку, то ночью приснится жених.

Екатерина жила в Александрии в третьем столетии. Девушка была красива, воспитана, и умна, но вместо замужества выбрала служение богу. Она отказала императору, поскольку была "невестой Христа".Однажды в Александрии отмечался языческий праздник, на него также пришла и Екатерина. Но вместо празднования все, кто там был, были обвинены в идолопоклонничестве. Екатерину арестовали и отправили в заточение, где она перенесла все мучения. После этого мученицу казнили.С давних времен на праздник Екатерины девушки собирались на посиделки и начинали гадать, чтобы узнать, кто первой выйдет замуж. Также люди устраивали гулянья и катались на санях.Именно 7 декабря парень мог девушке признаться в своей симпатии, пригласив ее покататься на санях.Если сегодня будет ясная погода, значит зима будет холодной.Если на Екатерину тепло, значит морозы начнутся только после 17 декабря.Если сломать ветку яблони и спрятать под подушку, то ночью приснится жених.Если взять у парня какую-то вещь и обкатать вокруг нее хлебом, то он будет ходить кругами вокруг дома девушки.Если вокруг Луны круги, то будет мороз.Сегодня нельзя браться за рукоделие - шитье, вязание, вышивание. Иначе могут возникнуть сложности во время родов.В день Екатерины нельзя употреблять алкоголь, и разводить костры, иначе ясных перспектив в жизни не будет долго.