ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 декабря гадайте на любимого и не разводите костры: что можно и нельзя делать сегодня

07.12.2020 11:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

7 декабря гадайте на любимого и не разводите костры: что можно и нельзя делать сегодня
Коллаж: РБК-Украина
7 декабря православные верующие чтут память великомученицы Екатерины Александрийской. Наши предки особо почитали святую Екатерину, поскольку она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных.

Екатерина жила в Александрии в третьем столетии. Девушка была красива, воспитана, и умна, но вместо замужества выбрала служение богу. Она отказала императору, поскольку была "невестой Христа".

Однажды в Александрии отмечался языческий праздник, на него также пришла и Екатерина. Но вместо празднования все, кто там был, были обвинены в идолопоклонничестве. Екатерину арестовали и отправили в заточение, где она перенесла все мучения. После этого мученицу казнили.

С давних времен на праздник Екатерины девушки собирались на посиделки и начинали гадать, чтобы узнать, кто первой выйдет замуж. Также люди устраивали гулянья и катались на санях.

Именно 7 декабря парень мог девушке признаться в своей симпатии, пригласив ее покататься на санях.

Народные приметы в этот день
Если сегодня будет ясная погода, значит зима будет холодной.

Если на Екатерину тепло, значит морозы начнутся только после 17 декабря.

Если сломать ветку яблони и спрятать под подушку, то ночью приснится жених.

Если взять у парня какую-то вещь и обкатать вокруг нее хлебом, то он будет ходить кругами вокруг дома девушки.

Если вокруг Луны круги, то будет мороз.

Что нельзя делать 7 декабря


Сегодня нельзя браться за рукоделие - шитье, вязание, вышивание. Иначе могут возникнуть сложности во время родов.

В день Екатерины нельзя употреблять алкоголь, и разводить костры, иначе ясных перспектив в жизни не будет долго.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если сломать ветку яблони и спрятать под подушку, то ночью приснится жених.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 300 человек задержали в Минске на акциях протеста 6 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика