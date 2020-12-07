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Белорусские власти идут на жертвы, чтобы избежать девальвации

07.12.2020 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусские власти идут на жертвы, чтобы избежать девальвации
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Чиновники обновили статистику о кредитовании населения и предприятий в Беларуси. Для претендентов на очередные кредиты в этих данных нет позитива.

На рынке потребительских кредитов второй месяц подряд царит уныние. Физлица погашают больше кредитов, чем выдают банки. Это хорошо видно по статистике о задолженности населения.

Так, если на 1 сентября объем долга по потребкредитам составлял 5,884 млрд BYN, то на 1 октября он опустился до 5,789 млрд BYN, а к 1 ноября упал до 5,668 млрд BYN. Заметно, что в октябре сжатие кредитования ускорилось по сравнению с сентябрем.

Девальвация не за горами

В 2019 году наблюдалась иная картина: потребительское кредитование расширялось. На 1 сентября долги по потребкредитам составляли 5,123 млрд BYN, на 1 октября — 5,258 млрд BYN, на 1 ноября — 5,363 млрд BYN.

С чем связаны перемены в 2020 году?
Для объяснения есть целый комплекс причин.

Во-первых, остаются высокими инфляционные ожидания населения и предприятий. Заемщики отчасти берут кредиты с расчетом, что часть долга сгорит по итогам девальвации белорусского рубля. Банки не могут такое допустить, так как для них этого значит снижение прибыльности бизнеса.


Во-вторых, существует напряженка с доступом к рублевой ликвидности. 24 августа регулятор прекратил выдачу кредитов овернайт. Сначала запрет действовал до середины сентября, а затем был продлен до середины октября и по 19 января.

НБРБ пошел на резкий шаг ради снижения давления на белорусский рубль со стороны покупателей валюты.

Коммерческим банкам остается разве что сдавать валюту, чтобы получить взамен нужные им «зайчики». Этим и сохраняется относительная стабильность на рынке.

В-третьих, до сих пор не отменены расчетные величины стандартного риска (РВСР) по рублевым кредитам. В сентябре—ноябре РВСР по кредитам физлиц составляла всего 13,35% годовых. Если банки хотят кредитовать под более высокую ставку, у них возникают повышенные отчисления в резервы. Зачастую это обессмысливает новое кредитование, поскольку выдача кредитов становится невыгодной для банка.

В общем, банки обложены регуляторными рогатками. НБРБ приходится чем-то жертвовать во имя спасения белорусского рубля от нового обвала. Ибо если пустить процессы на самотек, могут повториться события августа.

Когда для заемщиков и банков ситуация изменится к лучшему?
Скорее всего, лишь тогда, когда улягутся девальвационные настроения и экономика выйдет из пике.

Есть сценарий возобновления кредитной экспансии без стабилизации. Он возможен, если лоббисты промышленности и сельского хозяйства возьмут верх и возобновится накачка экономики деньгами по образцу 2000-ых гг. Правда, это автоматически влечет возврат к галопирующей инфляции и крайне слабому рублю.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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