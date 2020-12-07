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Новую неделю белорусский рубль начал укреплением сразу ко всем валютам

07.12.2020 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новую неделю белорусский рубль начал укреплением сразу ко всем валютам
Иллюстративное фото
Торги 7 декабря открылись снижением доллара, евро и российского рубля к белорусскому рублю. Валютная корзина подешевела на 0,13% впервые после 11 повышений подряд.

По итогам пятничных торгов стоимость корзины валют поднялась до максимума за 84 дня. С начала декабря она выросла на 0,75%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:17:

Курс доллара опустился всего на 0,0007 BYN до 2,5690 BYN/USD. Доллар дешевеет уже четвёртый день подряд и оказывается на минимуме за 11 дней.

Курс евро упал на 0,0110 BYN до 3,1135 BYN/EUR до минимума за 6 дней.

Евро дешевеет второй день, а по итогам торгов в минувший четверг его стоимость выросла до максимума за три месяца.

Курс российского рубля снизился на 0,0035 BYN до 3,4580 BYN/100 RUB, оставив максимум за 84 дня.

Итоги ноября 2020 на валютном рынке Беларуси

За последний осенний месяц белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару, но девальвировался к евро и российскому рублю:

курс доллара −0,0479 BYN (−1,82%);

курс евро +0,0209 BYN (+0,68%);

курс российского рубля +0,0766 BYN (+2,30%);

валютная корзина +0,62%.

Итоги недели 30 ноября — 4 декабря на БВФБ

На уходящей неделе белорусский рубль смог подорожать к доллару, но евро и российский рубль значительно подорожали, потянув за собой валютную корзину:

доллар −0,0120 BYN (−0,46%);

евро +0,0451 BYN (+1,46%);

российский рубль +0,0559 BYN (+1,64%);

корзина валют +0,94%.

Нацбанк Беларуси отчитался о снижении ЗВР

За ноябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 109,2 млн. долларов США (-1,5%) после роста в октябре на 164,2 млн. долларов США (+2,2%).

Но с начала 2020 года резервы обвалились на 21,5%, или на 2017,2 млн долларов.

Московская биржа


Утром в понедельник доллар подорожал до 74,38 российских рублей, а в ходе торгов вечером в минувшую пятницу он опускался до 73,77 RUB/USD — минимума за три месяца.

Курс евро вырос до 90,04 российских рублей. В пятницу на торгах Мосбиржи котировки евро опускались до 89,66 RUB/EUR — минимума за две недели.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара опустился всего на 0,0007 BYN до 2,5690 BYN/USD.
 
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