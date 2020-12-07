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«Вам плевать на атлетов — важны только медальки и закрытые рты». Левченко жестко ответила министру спорта
Источник материала: Навiны
Одна из лучших баскетболисток суверенной Беларуси Елена Левченко жестко ответила министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку.
В эфире «Беларусь 1» чиновник заявил, что спортсменам «нужно думать о том, как поднимать престиж нашего государства на мировой арене».
«Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?!» — задала Левченко вопрос.
По мнению баскетболистки,
Напомним, 30 сентября спортсменка была
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«Вам плевать на атлетов — важны только медальки и закрытые рты». Левченко жестко ответила министру спорта
Одна из лучших баскетболисток суверенной Беларуси Елена Левченко жестко ответила министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку.
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