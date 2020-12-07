«Вам плевать на атлетов — важны только медальки и закрытые рты». Левченко жестко ответила министру спорта

Одна из лучших баскетболисток суверенной Беларуси Елена Левченко жестко ответила министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку.





В эфире «Беларусь 1» чиновник заявил, что спортсменам «нужно думать о том, как поднимать престиж нашего государства на мировой арене».

«Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?!» — задала Левченко вопрос.

По мнению баскетболистки, сообщает БФСС, министру «плевать на спортсменов», так как «важны только медальки и места. А, ну и чтобы рты не открывали да бумажки подписывали!»