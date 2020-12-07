Белорусы массово скупают валюту

В ноябре население выступило чистым покупателем иностранной валюты, а предприятия, банки и нерезиденты продавали валюты больше, чем покупали, свидетельствуют данные Национального банка.





После выборов в августе на фоне роста девальвационных ожиданий в Беларуси наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту — как со стороны населения, так и со стороны предприятий.

В сентябре ситуация на валютном рынке стала меняться: население осталось чистым покупателем иностранной валюты, а юрлица стали продавать иностранной валюты больше, чем покупать.

Аналогичная ситуация сохранилась в октябре и ноябре, свидетельствуют статданные Национального банка.

В ноябре физлица на чистой основе купили иностранной валюты на 99 млн долларов (против 89,4 млн долларов в октябре), а субъекты хозяйствования продали валюты больше, чем купили, на 171 млн долларов (против 231,2 млн долларов в октябре).

Чистыми продавцами иностранной валюты в ноябре выступили также банки, на чистой основе они продали 14,2 млн долларов (против 40,3 млн долларов в октябре). Чистая продажа иностранной валюты со стороны нерезидентов в ноябре составила 62,7 млн долларов (против 76 млн долларов в октябре).

В целом за январь—ноябрь физлица купили иностранной валюты больше, чем продали, на 1.738,9 млн долларов, субъекты хозяйствования (резиденты) — на 946,4 млн долларов. Нерезиденты в январе—ноябре выступили чистыми продавцами иностранной валюты (546,2 млн долларов), также чистыми продавцами иностранной валюты являлись и банки (681,4 млн долларов).

Тема состояния валютного рынка поднималась в октябре во время выступления премьер-министра Романа Головченко в Палате представителей. Отвечая на вопросы депутатов, глава правительства указал на стабилизацию ситуации на валютном рынке.

По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем. Головченко считает, что определенное давление на валютный и финансовый рынок было создано в третьем квартале искусственно с помощью дезинформации — это была «волна атаки с целью положить экономику».

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