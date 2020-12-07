Сколько будет стоить квадратный метр жилья в Беларуси?

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По его словам, до конца месяца стоит задача не превысить 1082 рубля. «По концу года мы вложимся в предельный норматив и планируем оставить коэффициент не более чем 0,84. К слову, в 2017 году этот коэффициент был 1,06. В следующем году также планируем его оставить в пределах 0,85», - добавил Руслан Пархамович.

«Никакие планы по возведению жилья мы не сокращали. Как и прежде, рассчитываем ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м жилья. Результаты за десять месяцев показали положительную динамику по строительно-монтажным работам - 103,5%, также увеличили свой удельный вес в ВВП с 4,6% на начало года до 5,6% по итогам января - октября. Те планы, которые у нас есть, в текущем году будут выполнены. Без каких-либо существенных изменений мы планируем и следующий год», - отметил министр, передает БЕЛТА.

Что в итоге?

В будущем планируется увеличить объемы строительства - к 2025 году до 4,5 млн кв. м жилья.