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«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

07.12.2020 11:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их отношении начат административный процесс.

Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.  

«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

Где задержаны?  
– На улице Герасименко.  
– Что при себе находилось?  
– Две карты, нерабочие рации.  
– Ваша рация?  
– Не узнаю без чехла. Без чехла сейчас не могу сказать. Ну, теперь похоже, что моя.  

«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

Что делают у вас при себе эти флаги?  
– Это руки вытирать.  
– К уголовной, административной ответственности?  
Ранее привлекался, в 2000 году.  

«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

Где вас задержали?  
– Я вообще не помню, если честно.  
– Не помните, где находились?  
– Сегодня да.  
– А с утра вы встали и пошли куда-то, на работу?  
– Нет, я выпил, и все как в тумане.  
– Употребили спиртное и не помните даже, как оказались?
– Да.  
– Как часто вы привлекались к ответственности административной?
– Очень много.  
– А к уголовной?  
– Три или четыре раза.  
– За что?  
– 205-я, 206-я.  

«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

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Люди в материале: Татьяна Савчик

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее здесь), сообщили в программе...
 
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