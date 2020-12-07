«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее здесь ), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их отношении начат административный процесс.

Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.





– Где задержаны?

– На улице Герасименко.

– Что при себе находилось?

– Две карты, нерабочие рации.

– Ваша рация?

– Не узнаю без чехла. Без чехла сейчас не могу сказать. Ну, теперь похоже, что моя.





– Что делают у вас при себе эти флаги?

– Это руки вытирать.

– К уголовной, административной ответственности?

– Ранее привлекался, в 2000 году.





– Где вас задержали?

– Я вообще не помню, если честно.

– Не помните, где находились?

– Сегодня да.

– А с утра вы встали и пошли куда-то, на работу?

– Нет, я выпил, и все как в тумане.

– Употребили спиртное и не помните даже, как оказались?

– Да.

– Как часто вы привлекались к ответственности административной?

– Очень много.

– А к уголовной?

– Три или четыре раза.

– За что?

– 205-я, 206-я.





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