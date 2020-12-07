|
«Что делают у вас при себе эти флаги?» – «Руки вытирать». Диалог с задержанным на акции протеста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее
Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.
– Где задержаны?
– Что делают у вас при себе эти флаги?
– Где вас задержали?
Читайте также:
В Бресте 35-летний участник массовых беспорядков стал фигурантом уголовного дела
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (подробнее здесь), сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)