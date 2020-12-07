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Разбитый Rover на разделительной полосе проспекта Победителей — что с ним произошло?

07.12.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером водители видели последствия ДТП на проспекте Победителей: на разделительной полосе, явно после контакта с ограждением, стоял разбитый автомобиль Rover. Сегодня в Госавтоинспекции рассказали, что с ним произошло.

По предварительной информации, автомобилю Rover не уступил дорогу водитель BMW (1980 года рождения), который двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской во второй полосе движения. Rover ехал в крайнем правом ряду, и BMW, перестраиваясь, столкнулся с ним.

— От удара автомобиль Rover отбросило за пределы проезжей части дороги, где произошел наезд на металлическое ограждение. Пострадавших в ДТП нет. Транспортные средства получили механические повреждения, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД города Минска Татьяна Ященко.

Разбитый Rover на разделительной полосе проспекта Победителей — что с ним произошло?

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель BMW уже привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 18.14 КоАП за нарушение пункта 59 ПДД («При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения»).

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

Разбитый Rover на разделительной полосе проспекта Победителей — что с ним произошло?

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером водители видели последствия ДТП на проспекте Победителей: на разделительной полосе, явно после контакта с ограждением, стоял разбитый автомобиль...
 
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