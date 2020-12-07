Разбитый Rover на разделительной полосе проспекта Победителей — что с ним произошло?

Источник материала: Onliner

Вчера вечером водители видели последствия ДТП на проспекте Победителей: на разделительной полосе, явно после контакта с ограждением, стоял разбитый автомобиль Rover. Сегодня в Госавтоинспекции рассказали, что с ним произошло.

По предварительной информации, автомобилю Rover не уступил дорогу водитель BMW (1980 года рождения), который двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской во второй полосе движения. Rover ехал в крайнем правом ряду, и BMW, перестраиваясь, столкнулся с ним.

— От удара автомобиль Rover отбросило за пределы проезжей части дороги, где произошел наезд на металлическое ограждение. Пострадавших в ДТП нет. Транспортные средства получили механические повреждения, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД города Минска Татьяна Ященко.





В Госавтоинспекции сообщили, что водитель BMW уже привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 18.14 КоАП за нарушение пункта 59 ПДД («При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения»).

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