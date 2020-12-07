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Гана обошла Беларусь в рейтинге скорости мобильного интернета
Источник материала: Onliner
В обновленном
Сейчас соседями Беларуси в рейтинге являются такие страны, как Замбия, Ирак, Алжир и Ливия (у них показатели ниже), а также Танзания, Гана и Кот-д’Ивуар (у них показатели выше). Гана, к слову, не изменила место в рейтинге в сравнении с прошлым месяцем, Танзания прибавила три позиции, Кот-д’Ивуар потерял 10 пунктов.
Лидирующую позицию в рейтинге мобильного интернета занимает Южная Корея (145,03 Мбит/с), за которой следуют ОАЭ (129,61) и Китай (124,39). Скорость интернета фиксированной связи самая высокая в Сингапуре (229,42 Мбит/с), Гонконге (215,19) и Румынии (188,5).
Стоит отметить, что в некоторых регионах покрытие как мобильным, так и фиксированным интернетом может быть невысоким, а небольшое количество замеров — генерировать впечатляющие скорости.
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