ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Париже экстремал без страховки забрался на 210-метровый небоскреб

07.12.2020 11:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В субботу жителей района Монпарнас во французской столице ожидало необычное зрелище. По стеклянному фасаду Tour Montparnasse, одного из высочайших зданий города, карабкался молодой человек. Страховки у экстремала не было, но, к счастью, на этот раз все закончилось хорошо.

В социальных сетях парень известен как Лео Урбан, и это не первая его подобная авантюра. Он уже забирался на Эйфелеву башню, а также на высотки Tour T1 и Ariane в парижском районе Дефанс. Теперь настала очередь Tour Montparnasse, одного из первых небоскребов города, построенного еще в 1973 году. Судя по многочисленным свидетельствам очевидцев, молодой человек забирался на здание с помощью лишь своих рук и ног без использования страховочных тросов.

По утверждению самого экстремала, на покорение башни ему понадобилось всего 58 минут. Температура воздуха при этом опустилась до нулевой отметки, а скорость ветра достигала 45 км/ч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу жителей района Монпарнас во французской столице ожидало необычное зрелище. По стеклянному фасаду Tour Montparnasse, одного из высочайших зданий города,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Калинковичах Volkswagen на переходе сбил девушку-подростка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика