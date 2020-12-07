В Париже экстремал без страховки забрался на 210-метровый небоскреб

Источник материала: Onliner

В субботу жителей района Монпарнас во французской столице ожидало необычное зрелище. По стеклянному фасаду Tour Montparnasse, одного из высочайших зданий города, карабкался молодой человек. Страховки у экстремала не было, но, к счастью, на этот раз все закончилось хорошо.

В социальных сетях парень известен как Лео Урбан, и это не первая его подобная авантюра. Он уже забирался на Эйфелеву башню, а также на высотки Tour T1 и Ariane в парижском районе Дефанс. Теперь настала очередь Tour Montparnasse, одного из первых небоскребов города, построенного еще в 1973 году. Судя по многочисленным свидетельствам очевидцев, молодой человек забирался на здание с помощью лишь своих рук и ног без использования страховочных тросов.

Léo Urban a escaladé la tour #Montparnasse à mains nues en 1h pic.twitter.com/CPr5r9LLMj — Jérémy Descours (@JeremyDescours) December 5, 2020

Certains profitent du confinement pour escalader la Tour #Montparnasse à mains nues... ‍♂️ pic.twitter.com/mlz2udnAv2 — Nicolas George (@nicolasgeorge_) December 5, 2020

По утверждению самого экстремала, на покорение башни ему понадобилось всего 58 минут. Температура воздуха при этом опустилась до нулевой отметки, а скорость ветра достигала 45 км/ч.