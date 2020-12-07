Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Современные методы лечения почек и их трансплантацию обсуждают в Минске на конгрессе нефрологов.

Параллельно с ним проходит научно-практическая конференция. К участию приглашены специалисты мирового уровня из США, Великобритании, Австралии, Германии, Бельгии, а также ближнего зарубежья. Присоединиться к дискуссиям можно также по видеосвязи.

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