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Современные методы лечения почек и их трансплантацию обсуждают в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Современные методы лечения почек и их трансплантацию обсуждают в Минске на конгрессе нефрологов.
Параллельно с ним проходит научно-практическая конференция. К участию приглашены специалисты мирового уровня из США, Великобритании, Австралии, Германии, Бельгии, а также ближнего зарубежья. Присоединиться к дискуссиям можно также по видеосвязи.
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Современные методы лечения почек и их трансплантацию обсуждают в Минске на конгрессе нефрологов. Параллельно с ним проходит научно-практическая конференция. К...
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