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Современные методы лечения почек и их трансплантацию обсуждают в Минске

07.12.2020 11:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Современные методы лечения почек и их трансплантацию обсуждают в Минске на конгрессе нефрологов. 

Параллельно с ним проходит научно-практическая конференция. К участию приглашены специалисты мирового уровня из США, Великобритании, Австралии, Германии, Бельгии, а также ближнего зарубежья. Присоединиться к дискуссиям можно также по видеосвязи.

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Теги: Минск
 
 
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Современные методы лечения почек и их трансплантацию обсуждают в Минске на конгрессе нефрологов.  Параллельно с ним проходит научно-практическая конференция. К...
 
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