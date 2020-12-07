Лукашенко рассказал о перераспределении полномочий органов власти

Источник материала: ОНТ

Как будет функционировать белорусское государство ближайшие 5 лет определит Всебелорусское народное собрание. Об этом сегодня Александр Лукашенко рассказал на совещании по работе экономики в 2020 году и проектах прогнозных документов на 2021 год. Об этом пишет БелТА .

Правительством и Национальным банком Беларуси был внесен пакет прогнозных документов для рассмотрения Президентом.

Президент отметил, что иногда решения принимаются быстро и в итоге не исполняются, но так быть не должно.

Высказался Александр Лукашенко и о перераспределении полномочий власти. Он отметил, что те, кто получат их, в первую очередь получат и ответственность.





ФОТО: БелТА

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