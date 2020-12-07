Лукашенко: На долю правительства выпал один из самых сложных периодов за последние десятилетия

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко собрал совещание по работе экономики в 2020 году и проектах прогнозных документов на следующий год, пишет БЕЛТА.

По словам Президента, в 2020-м до уровня прошлого года недотянула промышленность, уменьшились инвестиции, экспорт снизился на 15%.

ФОТО: БЕЛТА





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