Лукашенко запретил повышать цены на холодильники и стиралки

Источник материала: АФН

Лукашенко разрешил чиновникам в 21 году применять административные методы ручного регулирования цен на товары, включая импорт, ради сдерживания инфляции.

По его словам, сдерживание роста цен должна касаться не только продовольственных товаров.

"А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем, в основном же это вопрос продовольствия и одежды, а всем остальным - вольница. Но это все равно так или иначе влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Мы об этом немало говорили, и мы уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, сдерживанием инфляции".

Он сказал, что регулированием цен будут заниматься профсоюзы, депутаты местных советов, парламентарии.

Пенсионер, говоря о планах на 21 год, сказал, что падать уже некуда. Хотя в августе 20 года многим казалось, что уже достигнуто дно, а в итоге выяснилось, что пока еще чердак.

«… снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически. При этом хочу предостеречь правительство, губернаторов и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию: ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать - не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно: в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей", - приказал он.