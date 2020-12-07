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Левченко — министру спорта: «Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?!»
07.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известная баскетболистка отреагировала на заявление главы Минспорта.
Фото: Белорусский фонд спортивной солидарности
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в эфире «Беларусь 1» заявил:
— Сегодня спортсменам нужно думать о том, как поднимать престиж нашего государства на мировой арене.
Ответ баскетболистки Елены Левченко
— Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?! Вам плевать на спортсменов, вам важны только медальки и места. А, ну и чтобы рты не открывали да бумажки подписывали!
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Левченко — министру спорта: «Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?!»
Известная баскетболистка отреагировала на заявление главы Минспорта.
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