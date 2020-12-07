Левченко — министру спорта: «Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?!»

Источник материала: Салiдарнасць

Известная баскетболистка отреагировала на заявление главы Минспорта.





Фото: Белорусский фонд спортивной солидарности

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в эфире «Беларусь 1» заявил:

— Сегодня спортсменам нужно думать о том, как поднимать престиж нашего государства на мировой арене.

Ответ баскетболистки Елены Левченко приводит Белорусский фонд спортивной солидарности:

— Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?! Вам плевать на спортсменов, вам важны только медальки и места. А, ну и чтобы рты не открывали да бумажки подписывали!