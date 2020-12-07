МАРТ усилит контроль над формированием цен перед Новым годом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 7 декабря усилит контроль за ценами на товары, которые в период новогодних праздников пользуются повышенным спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пристальное внимание и наличию в ассортименте этих позиций.





С начала года специалисты ведомства проверили более 5 тысяч торговых объектов. Инспекции были организованы по разным направлениям. Мониторинг, в частности, касался соблюдения законодательства о торговле, наличия в рознице продукции отечественного производства и цен.

Так, за 11 месяцев выявлено 177 фактов нарушения законодательства о ценообразовании.





Направлено 77 предписаний об устранении нарушений, назначено 11 внеплановых проверок. Сумма штрафных санкций составила почти 190 тысяч рублей.