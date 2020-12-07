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МАРТ усилит контроль над формированием цен перед Новым годом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 7 декабря усилит контроль за ценами на товары, которые в период новогодних праздников пользуются повышенным спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пристальное внимание и наличию в ассортименте этих позиций.
С начала года специалисты ведомства проверили более 5 тысяч торговых объектов. Инспекции были организованы по разным направлениям. Мониторинг, в частности, касался соблюдения законодательства о торговле, наличия в рознице продукции отечественного производства и цен.
Направлено 77 предписаний об устранении нарушений, назначено 11 внеплановых проверок. Сумма штрафных санкций составила почти 190 тысяч рублей.
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 7 декабря усилит контроль за ценами на товары, которые в период новогодних праздников...
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