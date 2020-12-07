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В Минске реставрируют историческую усадьбу «Белая дача». Кто ей владел и как будет выглядеть здание

07.12.2020 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территории минского микрорайона Курасовщина находится загадочная Белая дача, с которой связано много легенд. Какие из них соответствуют действительности, а какие нет, рассказал в своем сюжете канал СТВ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Существуют две легенды. Согласно первой, название этого района в XIX веке пошло от некого генерала Курасова. Он поднимался на башенку усадьбы и высматривал в подзорную трубу свою возлюбленную. Но это легенда. Такого человека не существовало.

Скорее всего, местность стала так называться от Яна Кураша, который с конца XVI века владел Лошицей.

Согласно второй легенде, Белая дача связана с именем инженера Ададурова, который курировал строительство Либаво-Роменской железной дороги (проходила через территорию Беларуси). Под его кураторством возводилась и водонапорная башня на проспекте Жукова. Поэтому во многих книгах здание фигурирует как дача Ададурова. Якобы во время Русско-японской войны он пожертвовал свой дом под госпиталь для больных солдат. Но в документах нет подтверждения и этой легенде.

По словам кандидата исторических наук, экскурсовода Александры Володиной, в минском архиве было найдено описание земли. Согласно ему, этот участок земли принадлежал какой-то Валентине Мальцевой. На нем находились старый деревянный дом 1898 года постройки, конюшни и одноэтажные деревянные здания.

Возможно, Белую дачу возвел кандидат природоведческих наук Моисей Рогов. Он выкупил у Валентины Мальцевой участок и передал в Минскую городскую думу проект одноэтажного каменного дома с башенкой.

После Октябрьской революции здесь находились госучреждения, научно-исследовательские институты. Во время войны, возможно, здесь размещался немецкий штаб. После войны тут обосновалась спортивная база «Динамо», а весной-летом 1947-го на даче работал художник Витольд Бялыницкий-Бируля.

Второй этаж у здания появился позже — во время реставрации 1970−1980-х годов. Теперь в здании проходит реставрация и ему возвращают первоначальный вид.


— Главный вход будет под башней, под балкончиком. Перед главным входом будет восстановлена по оригинальным чертежам деревянная веранда открытая, неостекленная, также большая веранда будет с обратной стороны здания. С башни будет великолепный вид открываться. Мы предполагаем, что это будет идеальное место, чтобы сделать предложение любимой девушке, — говорит Алексей Быковский, главный архитектор проекта.

Внутри здания планируют обустроить гостиные, кухню, столовую, стены украсить растительным орнаментом, фронтоны четырехскатной кровли обшить деревянной вагонкой.

— После реконструкции здесь предполагается размещение культурного центра. Планируется проведение концертов, камерных мероприятий.

 
 
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На территории минского микрорайона Курасовщина находится загадочная Белая дача, с которой связано много легенд. Какие из них соотвествуют действительности, а...
 
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