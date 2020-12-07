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В Минске реставрируют историческую усадьбу «Белая дача». Кто ей владел и как будет выглядеть здание
Источник материала: Tut.by
На территории минского микрорайона Курасовщина находится загадочная
Существуют две легенды. Согласно первой, название этого района в XIX веке пошло от некого генерала Курасова. Он поднимался на башенку усадьбы и высматривал в подзорную трубу свою возлюбленную. Но это легенда. Такого человека не существовало.
Скорее всего, местность стала так называться от Яна Кураша, который с конца XVI века владел Лошицей.
Согласно второй легенде, Белая дача связана с именем инженера Ададурова, который курировал строительство Либаво-Роменской железной дороги (проходила через территорию Беларуси). Под его кураторством возводилась и водонапорная башня на проспекте Жукова. Поэтому во многих книгах здание фигурирует как дача Ададурова. Якобы во время Русско-японской войны он пожертвовал свой дом под госпиталь для больных солдат. Но в документах нет подтверждения и этой легенде.
По словам кандидата исторических наук, экскурсовода Александры Володиной, в минском архиве было найдено описание земли. Согласно ему, этот участок земли принадлежал какой-то Валентине Мальцевой. На нем находились старый деревянный дом 1898 года постройки, конюшни и одноэтажные деревянные здания.
Возможно, Белую дачу возвел кандидат природоведческих наук Моисей Рогов. Он выкупил у Валентины Мальцевой участок и передал в Минскую городскую думу проект одноэтажного каменного дома с башенкой.
После Октябрьской революции здесь находились госучреждения, научно-исследовательские институты. Во время войны, возможно, здесь размещался немецкий штаб. После войны тут обосновалась спортивная база «Динамо», а весной-летом 1947-го на даче работал художник Витольд Бялыницкий-Бируля.
Второй этаж у здания появился позже — во время реставрации 1970−1980-х годов. Теперь в здании проходит реставрация и ему возвращают первоначальный вид.
Внутри здания планируют обустроить гостиные, кухню, столовую, стены украсить растительным орнаментом, фронтоны четырехскатной кровли обшить деревянной вагонкой.
— После реконструкции здесь предполагается размещение культурного центра. Планируется проведение концертов, камерных мероприятий.
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На территории минского микрорайона Курасовщина находится загадочная Белая дача, с которой связано много легенд. Какие из них соотвествуют действительности, а...
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