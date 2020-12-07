В Минске на переходе Ford сбил женщину и ребенка

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила женщину и ребенка на переходе в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось утром 7 декабря. Установлено, что 30-летний водитель Ford ехал по Старовиленскому тракту со стороны улицы Хоружей в направлении улицы Нововиленской и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 33-летнюю женщину и 8-летнюю девочку.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Ребенка медики осмотрели на месте происшествия, серьезных травм он не получил.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.