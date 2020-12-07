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В Минске на переходе Ford сбил женщину и ребенка
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила женщину и ребенка на переходе в Минске,
Происшествие случилось утром 7 декабря. Установлено, что 30-летний водитель Ford ехал по Старовиленскому тракту со стороны улицы Хоружей в направлении улицы Нововиленской и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 33-летнюю женщину и 8-летнюю девочку.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Ребенка медики осмотрели на месте происшествия, серьезных травм он не получил.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Ребенка медики осмотрели на месте происшествия, серьезных травм он не получил.
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