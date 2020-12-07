Samsung выпустит флагман Galaxy S21 Ultra. Гаджет получит «самую продвинутую камеру»

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых флагманских смартфонов серии Galaxy S21. Устройства, вероятно, покажут в январе следующего года. Известный точными прогнозами инсайдер Ice universe поделился информацией о камере топового Galaxy S21 Ultra, которую назвал «самой продвинутой» в классе.



Фото: OnLeaks

Известно, что S21 Ultra получит основную камеру как минимум из четырех модулей. Один их них — перископический, для оптического 10-кратного увеличения. По словам инсайдера, ее разрешение составит 10 Мп, в активе окажутся пиксели размером 1,22 мкм, а также увеличенная диафрагма и поддержка технологии двойной фазовой фокусировки.

Ice universe добавляет: большое преимущество состоит в том, что конструкция этого перископа предполагает преломление света лишь дважды, хотя обычно это происходит пять раз. В результате зуммированные фото должны получаться лучшего качества. Ранее также заявлялось, что основной фотомодуль для обычных кадров в S21 Ultra будет 108-мегапиксельным (сенсор Samsung HM3). А еще одна камера — телефото, 10 Мп — пригодится для 3-кратного оптического приближения. Не откажутся и от «ширика».

Что еще известно про смартфон: у него будет экран диагональю 6,8 или 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц или даже 144 Гц, процессор Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона продаж), а также батарея емкостью в 5000 мА·ч. Операционная система — Android 11 c оболочкой One UI 3. По неподтвержденной информации, S21 Ultra якобы сможет работать с пером S Pen, хотя и не получит место для него в корпусе.

Презентация новинки (и двух других Galaxy S21) ожидается в январе следующего года, старт продаж — в феврале.

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