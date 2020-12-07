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PandaDoc попала в топ-500 самых динамично развивающихся технологических компаний Северной Америки

07.12.2020 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две белорусские компании включены в юбилейный, 25-й, топ-500 самых динамично развивающихся высокотехнологичных компаний Северной Америки. iTechArt Group по сравнению с предыдущей версией поднялась на 170 строчек, PandaDoc в нем – впервые, пишет «Завтра твоей страны».


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Престижный рейтинг Technology Fast 500 North America ежегодно составляют эксперты одной из ведущих в мире аудиторско-консалтинговых компаний Deloitte. Участниками топ-500 являются представители высокотехнологичных отраслей (IT, биотехнологии и фармацевтики, коммуникаций, медиа и рекламы, разработчики электронных и медицинских девайсов, новых энергетических технологий), которые работают на рынке Северной Америки. Критерий – динамика изменения выручки за последние три года.

iTechArt Group, основателем и владельцем которой является Сергей Коваленко и его партнеры, заняла в юбилейном рейтинге 225-ую строчку. Средний темп прироста выручки компании, которая занимается разработкой программного обеспечения под заказ, за период 2016-2019 годов составил 532%. Это — лучший показатель среди белорусских компаний, когда-либо оказывавшихся в Technology Fast 500 North America.

iTechArt Group, имеющая головной офис в Нью-Йорке и несколько центров разработки на территории Беларуси, во второй раз попадает в число самых динамично развивающихся компаний Северной Америки. В первый раз ей удалось это сделать в прошлом году, когда белорусская компания заняла 395-е место с приростом выручки за 2015-2018 годы в 239%.

Компания PandaDoc, владельцами которой являются Микита Микадо и Сергей Борисюк, впервые включена в Technology Fast 500 North America. Она специализируется на разработке и продвижении продуктов для работы с документооборотом компаний и организаций. По итогам 2016-2019 года прирост ее продаж вырос на 277%, что позволило белорусскому разработчику занять 354 –е место в списке Deloitte. Головной офис компании расположен в Сан-Франциско, а главный центр разработки до этого года находился в Минске. Однако ее владельцы уже зарегистрировали дочернюю структуру в Украине, куда постепенно перевозят своих белорусских сотрудников. Это – реакция на давление белорусских властей. Один из основателей PandaDoc Микита Микадо стал инициатором создания фонда помощи сотрудникам правоохранительных органов, которые не желают участвовать в подавлении протестов. Ответом со стороны властей стали задержания топ-менеджеров минского офиса (один из них в настоящее время находится в заключении, трое – под домашним арестом) и арест счетов компании.

PandaDoc, кстати, стала пятой белорусской компанией, попадавшей в состав Technology Fast 500 North America за его 25-летнюю историю.
Первым участником рейтинга от Беларуси в 2006 году стала компания EPAM Systems. Она присутствовала в нем на протяжении 2006-2015 годов. В 2009 году EPAM Systems показала лучший на то время результат участия белорусов в рейтинге – 280-е место при среднем показателе прироста выручки 458%. В 2015-2016 годах среди самых быстрорастущих компаний Северной Америки оказался холдинг Itransition (его лучший показатель 352-е место). В 2016-2017 годах белорусское участие в топ -500 обеспечила компания Oxagile (лучший показатель – 337-е место).

А победителем 25-го рейтинга Deloitte, то им стала биофармацевтическая компания Arrowhead Pharmaceuticals из калифорнийской Пасадены. Объем ее продаж за указанный период вырос на 106 508%.
 
Теги: Минск
 
 
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Две белорусские компании включены в юбилейный, 25-й, топ-500 самых динамично развивающихся высокотехнологичных компаний Северной Америки. iTechArt Group по сравнению с...
 
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