PandaDoc попала в топ-500 самых динамично развивающихся технологических компаний Северной Америки





Представители PandaDoc, которые попали под репрессии. Виктор Кувшинов остается за решеткой





Престижный рейтинг Technology Fast 500 North America ежегодно составляют эксперты одной из ведущих в мире аудиторско-консалтинговых компаний Deloitte. Участниками топ-500 являются представители высокотехнологичных отраслей (IT, биотехнологии и фармацевтики, коммуникаций, медиа и рекламы, разработчики электронных и медицинских девайсов, новых энергетических технологий), которые работают на рынке Северной Америки. Критерий – динамика изменения выручки за последние три года.





iTechArt Group, основателем и владельцем которой является Сергей Коваленко и его партнеры, заняла в юбилейном рейтинге 225-ую строчку. Средний темп прироста выручки компании, которая занимается разработкой программного обеспечения под заказ, за период 2016-2019 годов составил 532%. Это — лучший показатель среди белорусских компаний, когда-либо оказывавшихся в Technology Fast 500 North America.





iTechArt Group, имеющая головной офис в Нью-Йорке и несколько центров разработки на территории Беларуси, во второй раз попадает в число самых динамично развивающихся компаний Северной Америки. В первый раз ей удалось это сделать в прошлом году, когда белорусская компания заняла 395-е место с приростом выручки за 2015-2018 годы в 239%.





Компания PandaDoc, владельцами которой являются Микита Микадо и Сергей Борисюк, впервые включена в Technology Fast 500 North America. Она специализируется на разработке и продвижении продуктов для работы с документооборотом компаний и организаций. По итогам 2016-2019 года прирост ее продаж вырос на 277%, что позволило белорусскому разработчику занять 354 –е место в списке Deloitte. Головной офис компании расположен в Сан-Франциско, а главный центр разработки до этого года находился в Минске . Однако ее владельцы уже зарегистрировали дочернюю структуру в Украине, куда постепенно перевозят своих белорусских сотрудников. Это – реакция на давление белорусских властей. Один из основателей PandaDoc Микита Микадо стал инициатором создания фонда помощи сотрудникам правоохранительных органов, которые не желают участвовать в подавлении протестов. Ответом со стороны властей стали задержания топ-менеджеров минского офиса (один из них в настоящее время находится в заключении, трое – под домашним арестом) и арест счетов компании.





PandaDoc, кстати, стала пятой белорусской компанией, попадавшей в состав Technology Fast 500 North America за его 25-летнюю историю.



Первым участником рейтинга от Беларуси в 2006 году стала компания EPAM Systems. Она присутствовала в нем на протяжении 2006-2015 годов. В 2009 году EPAM Systems показала лучший на то время результат участия белорусов в рейтинге – 280-е место при среднем показателе прироста выручки 458%. В 2015-2016 годах среди самых быстрорастущих компаний Северной Америки оказался холдинг Itransition (его лучший показатель 352-е место). В 2016-2017 годах белорусское участие в топ -500 обеспечила компания Oxagile (лучший показатель – 337-е место).





А победителем 25-го рейтинга Deloitte, то им стала биофармацевтическая компания Arrowhead Pharmaceuticals из калифорнийской Пасадены. Объем ее продаж за указанный период вырос на 106 508%.