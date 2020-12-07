Что мы знаем о семье Баскова

Дмитрия Баскова будоражит общественность больше месяца – сначала похожего человека заметили на площади Перемен незадолго до убийства Романа Бондаренко, потом были два слитых разговора с голосом а-ля Басков, а затем Трибуна . Имя главы ФХБбудоражит общественность больше месяца – сначала похожего человека заметили на площади Перемен незадолго до убийства, потом были два слитых разговора с голосом а-ля Басков, а затем новость о приобретенном роскошном доме под Минском, пишет





По информации Telegram-канала блогера Антона Мотолько, на покупку был взят кредит под поручительство сотрудников ФХБ, Михаила Грабовского и супруги Баскова Александры, на которую дом и зарегистрирован.





Что ж, выходит, семье функционера теперь есть где развернуться. А что мы вообще знаем про его семью? Разбираясь в этом вопросе, мы вспоминаем об отце жены с опытом управления футбольным клубом, ее же бывшем муже-футболисте и фан-клубе старшего сына Баскова.





С нынешней женой пережил разрыв отношений в несколько лет – она успела выйти за футболиста

Жену Баскова зовут Александра. Ее он встретил, когда играл за хоккейный клуб «Брест». История знакомства своеобразная: однажды Басков проходил мимо парикмахерской и вдруг захотел постричься, зашел внутрь – и запал на девушку-администратора.





После этого, однако, несколько месяцев ничего не происходило. А потом Александра встретила Дмитрия на дискотеке, где поначалу обиделась – ведь хоккеист не узнал девушку. Но с извинений Баскова все «закрутилось-понеслось» – у пары возник длительный период отношений. Однако в какой-то момент они, отношения, распались – Дмитрий не видел возможности перейти на следующий уровень.





Ситуацию осложнял не только его сын от первого брака, о котором подробнее позже, но и взятый под опеку племянник – в 2006-м, когда Басков только возвращался в Брест после «Немана», умерла его одинокая сестра, и Дмитрий оказался единственным, кто мог вытащить родственника из детдома. Тимофей был парнем ершистым и постоянно убегал из дома Баскова – по выражению Дмитрия, в милиции только меняли числа в заявлениях.





Кроме того, однажды хоккеист сводил избранницу на каток, где она упала и сломала руку. После всего этого хоккеист заявил своей возлюбленной, что ему не до отношений, и инициировал расставание, посоветовав девушке «заниматься своей жизнью». Теперь Басков считает то свое решение большой ошибкой.





Александра, можно сказать, прислушалась к совету – и вскоре начала встречаться с другим спортсменом. На этот раз с футболистом – игравшем в брестском «Динамо» Виктором Соколом.





Довольно быстро они сыграли свадьбу – по воспоминанием очевидцев, размашистое торжество проходило в статусной загородной усадьбе Рыньковка, и поныне популярной у местной богемы. По отзывам знакомых с семьей Виктора и Александры людей, девушка запомнилась им как веселая, разумная и в целом приятная. Никаких проблем в общении с футбольным сообществом у Александры наши собеседники тоже не помнят.





Сокол успел съездить в шведский «Энчепинг» и «Витебск», но в середине 2009-го вернулся в «Динамо» – как говорят, не без влияния жены на это решение. Однако и это не спасло семью от разлада. В начале 2011-го футболист отправился в солигорский «Шахтер» – уже без супруги.





Вскоре после этого девушку снова встретил Басков – по его уверению, совершенно случайно. «[По разговору] понял: [у нее] грустно все. Говорю: «Слушай, ну я как бы тоже сейчас свободен». Она меня обняла, я ее тоже – и почувствовал, что больше никогда не отпущу», – описал к тому моменту уже закончивший карьеру хоккеист мгновенное воссоединение.





Вскоре Дмитрий и Александра все-таки перешли на новый уровень – вступили в брак, который для каждого стал вторым. «Она меня абсолютно во всем устраивает вот такая, какая есть. Для меня она самая лучшая. Хотя думаю, что для кого-то другого – вряд ли», – описывает функционер супругу сейчас.





Тесть много лет был большим начальником в Бресте (дети работали в структуре), а еще управлял «Динамо» до Базанова

Александра не из самой простой семьи, а в девичестве носила фамилию Шишко. Ее отец Владимир Шишко много лет возглавлял госпредприятие «Брестэнерго» и был членом Совета Республики, а еще не был чужим белспорту человеком.





Уважавший футбол Шишко в 2004-м стал председателем правления брестского «Динамо» – не смог отказать просьбе тогдашнего губернатора области. Клуб был в плачевном положении, и, чтобы это исправить, Шишко привел свою команду из руководителей местных предприятий – по признанию управленца, ценил их гораздо больше, чем спортсменов на аналогичных должностях.





Через много лет свое мнение функционер объяснил на примере федерации хоккея – и, если следовать логике Шишко, Басков для руководства ФХБ не лучший вариант: «Чтобы возглавлять федерацию, не надо быть хоккеистом. У нас огромную роль играют хозяйственные связи и админресурс. Мое убеждение: у руля должен быть глубокий хозяйственник».





Видимо, по такому же принципу заместителем самого Шишко в «Динамо» стал Владимир Базанов – нынешний глава АБФФ явно обладал нужными связями как местный военком.





Надо признать, за период управления Шишко «Динамо» стало гораздо лучше: клуб получил офис в собственность, обустроил базу, которой пользуется и поныне (руководитель вспоминал, что ориентиром была база киевского «Динамо»). Об управленце уважительно отзывались игроки – разве что есть мнение одного из тренеров клуба о том, что босса было абсолютно невозможно в чем-то переубедить, при этом Дмитрий Калачев, например, считает, что Шишко был одним из лучших руководителей в его карьере.





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Залогом удовлетворенности футболистов был факт того, что в клубе при Шишко вовремя платили зарплату, которая стала достигать 5-6 тысяч долларов (у топов бывало и больше). Но руководителя разговоры о деньгах огорчали: «Когда кого-то из ребят интересует лишь то, сколько заплатят, становится грустно. Пытаюсь объяснить: вы – команда города, вам должно быть небезразлично в первую очередь, полон ли стадион!».





Результатами в чемпионате «Динамо» тогда не блистало: в трех первых сезонах при Шишко дважды стало восьмым и раз – девятым. Зато радовали болельщиков свои воспитанники в составе – одним из первых больших трансферов при руководителе, например, стало возвращение из московского «Спартака» Романа Василюка, которое дорого стоило, но привлекало на стадион аншлаги.





А в 2007-м в копилке команды неожиданно появился первый в истории трофей – Кубок Беларуси. По свидетельству «Прессбола», руководитель ухватился за кубок даже раньше капитана команды, которым тогда был как раз зять Шишко Виктор Сокол. Правда, в том году чемпионат брестчане закончили только 12-ми из 14.





Благодаря футболу Шишко также стал хорошо общаться со своим давним знакомым Юрием Чижом – правда, не горел желанием отдавать ему игроков, но, как вспоминал, приходилось: «Звонит: «Продай игрока» – «Не продам». Чиж разговаривает с "губернатором", который потом звонит мне: «Надо продать».





Но путь Шишко в белфутболе закончился гораздо раньше, чем у Чижа – в конце 2008-го, несмотря на хороший сезон с 6-м местом в таблице, новый глава области решил поменять руководителя клуба. Шишко упорствовать не стал и отошел от дел – председателем правления стал брестский чиновник Александр Шишко (лишь однофамилец).





Ну а после руководство перешло к Базанову – не лучший период в истории брестского футбола.





На посту гендира «Брестэнерго» Шишко продержался дольше – отставка тут случилась лишь, как часто бывало в Беларуси, после громкого разноса от Александра Лукашенко. Он заявил, что предприятие отдало иностранцам почти 20 миллионов евро вперед за паровую турбину Березовской ГРЭС, которую вовремя не поставили.





Проверка Комитета госконтроля в 2013-м обнаружила в этом упущенную выгоду в 70 миллионов долларов и другие нарушения, после чего Шишко и был освобожден от должности «за упущения в работе», но тюрьмы избежал – по словам управленца, о его невиновности сотрудники КГБ доложили Лукашенко лично.





К слову, дети Шишко в свое время трудились в структурах предприятия, которое возглавлял их отец. Александра работала на одной из руководящих должностей в ведомственной гостинице «Энергия». А ее брат Сергей сразу после получения нужного образования стал инженером на уже упомянутой Березовской ГРЭС – и получал ключевые посты при реализации проектов на поставку и установку различного оборудования, а также был начальником нескольких отделов.





Покинул «Брестэнерго» парень в одно время с отцом. Какое-то время после этого управлял фирмами с ничего не говорящими обывателю названиями, а в 2015-м вернулся в большую энергетику – стал главой отдела продаж, а затем и главным операционным директором белорусского отделения корпорации Siemens.





Она в прошлом году получила госконтрактов в белорусской энергетической сфере на 273 миллиона евро и реализует их в наши дни.





Сын от первого брака брал трофей с Николаем Лукашенко, играет в одной команде с Шакутой и имеет свой фан-клуб

Старший сын Баскова Даниил родился от первого брака Дмитрия в конце декабря 2002-го. Отношения с ребенком выстраивались непросто, ведь отец не жил рядом, но сейчас они выглядят гармонично. Случилось это не в последнюю очередь благодаря хоккею.





Хотя когда Даниил рассказал отцу, что хочет попасть в хоккей, Дмитрий в ответ дал понять, что желание это запоздалое для полноценной карьеры, и предложил заниматься на любительском уровне. Басков-сын согласился: занял последний рубеж и взял 35-й номер (хотя и не сразу) – все как у отца, который ратует за преемственность поколений.





Даниил очень титулован в республиканском турнире «Золотая шайба»: в 2016-м Басков выиграл турнир за «Грифонов», в 2017-м – за «Партизан» (причем стал лучшим вратарем турнира), а в 2018-м вернулся в «Грифоны» – там до старшей возрастной группы дорос Николай Лукашенко. Тогда команда под руководством Дмитрия Баскова, к удивлению, проиграла в финале, но на следующий год все же стала чемпионом, разнеся соперников по решающему матчу 10:3.





Что интересно, «Грифоны» – команда Центрального района Минска, а, по крайней мере, в 2019-м Даниил учился на территории Советского. А точнее, в гимназии номер 30 имени... Бориса Окрестина. Фамилия этого героя СССР с августа известна всей Беларуси – потому что в честь него назван также переулок, где находятся ужаснувшие нечеловеческой жестокостью места заключения.









В финале-2019 Басков-сын вышел всего на период и пропустил все три шайбы. Зато Николай Лукашенко стал первой звездой, набрав 3+2. К хоккейному воспитаннику Басков-старший относится по-отечески – начал индивидуально заниматься еще с шестилетним Николаем и довел до «выпускного» возраста. В 2016-м Николай называл Дмитрия «главным примером».





В 2020-м Басков рассказал, что тоже использует Лукашенко-младшего как ролевую модель – для Даниила: «Николай - очень крутой. Очень воспитанный, интеллигентный, честный и открытый. И я часто привожу Николая в пример своему сыну, обращая внимание, как он повел себя в той или иной ситуации».





В начале 2020-го финал «Золотой шайбы» обошелся без «Грифонов» – очень вероятно, что попасть туда помешал переход главной звезды на уровень выше: Коля Лукашенко стал полноценным игроком команды своего отца и любимого тренера. Но Даниила Баскова это волновать уже не могло – он для соревнований юниоров слишком повзрослел.





Летом молодой человек получил среднее образование и стал студентом Института бизнеса БГУ, где теперь изучает менеджмент.





Хоккей в целом из жизни Баскова-сына не исчез – он продолжает играть в любительском клубе «Бастион», где тренирует его тоже отец. Правда, в начавшемся осенью новом сезоне Даниил играет не за первую команду клуба, а за вторую, выступающую в низшем, четвертом, дивизионе чемпионата Минска, зато там пока вообще не отдает ворота конкуренту, турагенту Виктору Гулько.





За пять матчей пропущено 10 шайб с тремя победами и двумя поражениями. Довелось сыграть и против заявившихся в ту же лигу «Грифонов» – команда Баскова выиграла 6:3. На площадке Даниил пересекается с Дмитрием Шакутой, Александром Лукашенко-младшим и другими весьма непростыми персонажами.





О переходе в профессионалы Даниил задумывался – в 2018-м сказал, что «будет внедряться, если получится». Однако в 2019-м отец окончательно признал: не вышло. Впрочем, это не помешало сотруднице госТВ Марии Богатырь совсем недавно прямо в эфире порекомендовать «обратить внимание, как Басков-младший действует на последнем рубеже – из парня явно выйдет толк».





Да и не она одна под впечатлением – у Даниила есть персональный фан-клуб! У заактивничавшего месяц назад тематического аккаунта в Instagram уже больше 400 подписчиков. Каждый пост удостаивается восхищенных комментариев.





Младший сын уже любит клюшку, дочь Басков показал с лентами госцветов

От Александры у Баскова родилось еще двое детей. Младшему сыну Александру пока всего два года – по признанию отца, он «уже бегает с клюшкой по квартире, все лупит, разбивает». Мальчика на руках у Баскова мы впервые увидели на фото в Instagram жены его давнего друга Андрея Михалева Марины.





Шестилетняя дочка Баскова Соня уже уверенно чувствует себя на льду, занимаясь фигурным катанием. Отец характеризует ее как «живую девчонку, талантливую во многом». Фото Дмитрия с дочерью появились, когда он взял ее с собой на возложение цветов к Вечному огню в 2019-м – тогда ее косы были заплетены в госцвета. Вот уж какие ленточки точно нравятся ее отцу!