Учитель получил премию в миллион долларов и поделился с коллегами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Индийский школьный учитель был награжден Global Teacher Prize года и пообещал отдать половину призового фонда в 1 миллион долларов девяти коллегам-финалистам, пишет CNN .

Ранджитсинх Дисейл преподает в деревне на западе Индии. Его вклад в развитие образования для девочек оценили в миллион долларов. Дисейла выучил язык местной деревни, чтобы переводить учебники на родное наречие своих учеников. А еще создал уникальные QR-коды для учебников, чтобы дать студентам доступ к аудиоматериалам, видеолекциям – и это значительно повысило посещаемость школы. Его QR-технология теперь все шире распространяется по всей Индии.

О победе Дисейла объявил на специальной виртуальной церемонии британский актер и телеведущий Стивен Фрай. И узнал, что вместо того, чтобы оставить себе миллион долларов, учитель разделит половину приза с другими девятью финалистами. Каждый из них получит по 55 000 тысяч долларов. Такое происходит впервые за шестилетнюю историю вручения премии.

Девять учителей, которым достанется часть премии, работают в США, Великобритании, Вьетнаме, Нигерии, Южной Африке, Италии, Южной Корее, Малайзии и Бразилии.

Дисейла пояснил: разделив приз, он поможет другим учителям продолжать выполнять свою важную работу.

"И мы можем протянуть руку помощи и облегчить жизнь как можно большему количеству учеников", – сказал педагог.

Его поступок оценили – в Twitter им уже восхитился далай-лама.

Премию для учителей учредил фонд Varkey в партнерстве с ЮНЕСКО. Заявки на премию прислали больше 12 тысяч учителей из более чем 140 стран мира.