На фото показали примеры макияжа, за который стыдно

Источник материала: Onliner

Макияж призван либо сделать человека красивым, либо скрыть какие-то недостатки. Все просто. Иногда, впрочем, начинаются какие-то странные вещи: обилие различных средств, которые оказались на коже, вызывает удивление. Равно как и их неграмотное применение. Причем страдают не только «обычные» люди, но и знаменитости с армией специалистов по внешнему виду.

Некоторое время назад в сети начали обращать внимание на участников телепередач и даже актеров в фильмах, которые безудержно пользуются косметическими средствами так, что даже постпродакшен и фильтры не могут этого скрыть.

Само собой, под каждую тему на Reddit есть своя ветка, и плохой макияж не исключение.



Вероятно, тут не обошлось без «фотошопа»



Главное — подчеркнуть глаза и брови



Неясно, то ли нарисовано в графическом редакторе (часть), то ли все взаправду



Естественный цвет кожи чем-то не понравился



Хороший загар должен плавно переходить на одежду



Может, она хотела походить на Энн Хэтэуэй?



Просят обратить внимание на цвет лица и кистей рук



Какой-то мексиканский политик



Ну, это просто прикол



А здесь все серьезно и модно



Селфи вызывает у пользователей двоякие чувства



Предположительно, цвет кожи — золото. Или бронза



На этом фото все хорошо, но интернет-пользователи обратили внимание на цвет лиц



Для ночного клуба, вероятно, неплохое решение



Автор фото дает мастер-класс



Брови подчеркивают ресницы







Чувствуется эхо ушедшей эпохи



Цвет лица



Решительно и на грани



Мастер макияжа из тематического шоу



