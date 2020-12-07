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На фото показали примеры макияжа, за который стыдно

07.12.2020 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Макияж призван либо сделать человека красивым, либо скрыть какие-то недостатки. Все просто. Иногда, впрочем, начинаются какие-то странные вещи: обилие различных средств, которые оказались на коже, вызывает удивление. Равно как и их неграмотное применение. Причем страдают не только «обычные» люди, но и знаменитости с армией специалистов по внешнему виду.

Некоторое время назад в сети начали обращать внимание на участников телепередач и даже актеров в фильмах, которые безудержно пользуются косметическими средствами так, что даже постпродакшен и фильтры не могут этого скрыть.

Само собой, под каждую тему на Reddit есть своя ветка, и плохой макияж не исключение.

На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Вероятно, тут не обошлось без «фотошопа»
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Главное — подчеркнуть глаза и брови
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Неясно, то ли нарисовано в графическом редакторе (часть), то ли все взаправду
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Естественный цвет кожи чем-то не понравился
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Хороший загар должен плавно переходить на одежду
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Может, она хотела походить на Энн Хэтэуэй?
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Просят обратить внимание на цвет лица и кистей рук
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Какой-то мексиканский политик
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Ну, это просто прикол
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
А здесь все серьезно и модно
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Селфи вызывает у пользователей двоякие чувства
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Предположительно, цвет кожи — золото. Или бронза
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
На этом фото все хорошо, но интернет-пользователи обратили внимание на цвет лиц
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Для ночного клуба, вероятно, неплохое решение
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Автор фото дает мастер-класс
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Брови подчеркивают ресницы
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Чувствуется эхо ушедшей эпохи
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Цвет лица
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Решительно и на грани
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Мастер макияжа из тематического шоу
На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
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Макияж призван либо сделать человека красивым, либо скрыть какие-то недостатки. Все просто. Иногда, впрочем, начинаются какие-то странные вещи: обилие различных...
 
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