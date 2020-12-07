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На фото показали примеры макияжа, за который стыдно
Источник материала: Onliner
Макияж призван либо сделать человека красивым, либо скрыть какие-то недостатки. Все просто. Иногда, впрочем, начинаются какие-то странные вещи: обилие различных средств, которые оказались на коже, вызывает удивление. Равно как и их неграмотное применение. Причем страдают не только «обычные» люди, но и знаменитости с армией специалистов по внешнему виду.
Некоторое время назад в сети начали
Само собой, под каждую тему на Reddit есть своя ветка, и плохой макияж не исключение.
Вероятно, тут не обошлось без «фотошопа»
Главное — подчеркнуть глаза и брови
Неясно, то ли нарисовано в графическом редакторе (часть), то ли все взаправду
Естественный цвет кожи чем-то не понравился
Хороший загар должен плавно переходить на одежду
Может, она хотела походить на Энн Хэтэуэй?
Просят обратить внимание на цвет лица и кистей рук
Какой-то мексиканский политик
Ну, это просто прикол
А здесь все серьезно и модно
Селфи вызывает у пользователей двоякие чувства
Предположительно, цвет кожи — золото. Или бронза
На этом фото все хорошо, но интернет-пользователи обратили внимание на цвет лиц
Для ночного клуба, вероятно, неплохое решение
Автор фото дает мастер-класс
Брови подчеркивают ресницы
Чувствуется эхо ушедшей эпохи
Цвет лица
Решительно и на грани
Мастер макияжа из тематического шоу
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 400 Вт, регулировка мощности на корпусе, турбощетка
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Макияж призван либо сделать человека красивым, либо скрыть какие-то недостатки. Все просто. Иногда, впрочем, начинаются какие-то странные вещи: обилие различных...
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