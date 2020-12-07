|
В Минске пенсионеры снова собрались на марш
Источник материала: Onliner
Чтобы сразу и без препятствий достигнуть привычной цели, столичные пенсионеры собрались на марш на площади Якуба Коласа. Раньше это была финальная точка протеста. Сегодня колонна «Марша мудрости» движется вдоль проспекта Независимости в сторону Дома правительства. Здесь мы рассказываем, как проходит традиционный для понедельника марш пожилых людей.
Перед началом марша ГАИ начинает перекрывать подъезды к площади Якуба Коласа, где уже собираются пенсионеры. На проспекте Машерова образовалась пробка из-за перекрытия со стороны улицы Красной.
Рядом с площадью стоят несколько небольших автобусов и характерные бусики. На самой локации находятся два трактора — ведутся какие-то работы.
Небольшая колонна собравшихся начинает движение в направлении площади Победы. Милиционер предупреждает по громкоговорителю, что действия граждан несанкционированы.
(обновляется)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы сразу и без препятствий достигнуть привычной цели, столичные пенсионеры собрались на марш на площади Якуба Коласа. Раньше это была финальная точка протеста....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)