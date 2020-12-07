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В Минске пенсионеры снова собрались на марш

07.12.2020 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чтобы сразу и без препятствий достигнуть привычной цели, столичные пенсионеры собрались на марш на площади Якуба Коласа. Раньше это была финальная точка протеста. Сегодня колонна «Марша мудрости» движется вдоль проспекта Независимости в сторону Дома правительства. Здесь мы рассказываем, как проходит традиционный для понедельника марш пожилых людей.

Перед началом марша ГАИ начинает перекрывать подъезды к площади Якуба Коласа, где уже собираются пенсионеры.  На проспекте Машерова образовалась пробка из-за перекрытия со стороны улицы Красной.

Рядом с площадью стоят несколько небольших автобусов и характерные бусики. На самой локации находятся два трактора — ведутся какие-то работы.

Небольшая колонна собравшихся начинает движение в направлении площади Победы. Милиционер предупреждает по громкоговорителю, что действия граждан несанкционированы.

(обновляется)

 
 
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Чтобы сразу и без препятствий достигнуть привычной цели, столичные пенсионеры собрались на марш на площади Якуба Коласа. Раньше это была финальная точка протеста....
 
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