В Минске пенсионеры снова собрались на марш

Источник материала: Onliner Чтобы сразу и без препятствий достигнуть привычной цели, столичные пенсионеры собрались на марш на площади Якуба Коласа. Раньше это была финальная точка протеста. Сегодня колонна «Марша мудрости» движется вдоль проспекта Независимости в сторону Дома правительства. Здесь мы рассказываем, как проходит традиционный для понедельника марш пожилых людей.

Перед началом марша ГАИ начинает перекрывать подъезды к площади Якуба Коласа, где уже собираются пенсионеры. На проспекте Машерова образовалась пробка из-за перекрытия со стороны улицы Красной.

Рядом с площадью стоят несколько небольших автобусов и характерные бусики. На самой локации находятся два трактора — ведутся какие-то работы.

Небольшая колонна собравшихся начинает движение в направлении площади Победы. Милиционер предупреждает по громкоговорителю, что действия граждан несанкционированы.

(обновляется)