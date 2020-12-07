Беги, Санта! Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Германии

Источник материала: ОНТ

Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Михендорфе.

Обычно его участниками становятся тысячи местных жителей, но в этом году новогодние герои разделись на группы и стартовали в разное время. Это не отразилось на праздничном настроении. Для участников из других городов организаторы нашли альтернативу, присоединиться к пробегу они смогли через свой смартфон, разместив фото в социальных сетях.

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