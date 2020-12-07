|
Беги, Санта! Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Германии
Источник материала: ОНТ
Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Михендорфе.
Обычно его участниками становятся тысячи местных жителей, но в этом году новогодние герои разделись на группы и стартовали в разное время. Это не отразилось на праздничном настроении. Для участников из других городов организаторы нашли альтернативу, присоединиться к пробегу они смогли через свой смартфон, разместив фото в социальных сетях.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Михендорфе. Обычно его участниками становятся тысячи местных жителей, но в этом году новогодние герои разделись на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)