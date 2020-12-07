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Беги, Санта! Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Германии

07.12.2020 12:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беги, Санта! Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Германии

Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Михендорфе. 

Обычно его участниками становятся тысячи местных жителей, но в этом году новогодние герои разделись на группы и стартовали в разное время. Это не отразилось на праздничном настроении. Для участников из других городов организаторы нашли альтернативу, присоединиться к пробегу они смогли через свой смартфон, разместив фото в социальных сетях. 

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Традиционный забег Санта-Клаусов прошел в Михендорфе.  Обычно его участниками становятся тысячи местных жителей, но в этом году новогодние герои разделись на...
 
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