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Мощные снегопады и ливни обрушились на Италию и Хорватию

07.12.2020 12:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощные снегопады и ливни обрушились на Италию и Хорватию

Непогода в Европе. Мощные снегопады и ливни обрушились на Италию и Хорватию. 

Самая тяжелая ситуация – на севере Италии. Там обрушились линии электропередачи, упавшие деревья – всё из-за мокрого снега. В отдельных местах затруднено и автомобильное движение, коммунальщики не справляются со стихией. На дорогах – заблокированные машины.

А вот в Центральной Италии – дожди. Из-за сильного паводка эвакуируют жителей прибрежных городов. Затоплены дома. Воды в них – более полуметра. Мощные бури нанесли повреждения на Адриатическом побережье Хорватии. Там ветер достигает более 130 километров в час. Прервано паромное сообщение между островами. В отдельных регионах волны достигали 6-метровой высоты.  

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Непогода в Европе. Мощные снегопады и ливни обрушились на Италию и Хорватию.  Самая тяжелая ситуация – на севере Италии. Там обрушились линии электропередачи,...
 
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