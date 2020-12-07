Двое мужчин отравились грибами и умерли в Добрушском районе

Источник материала: ОНТ

В Добрушском районе двое мужчин скончались, отравившись грибами, пишет БЕЛТА со ссылкой на управление ГКСЭ по Гомельской области.

Мужчин нашли в ноябре в одном из домов поселка Светлый. Они были без сознания. Работники скорой помощи констатировали смерть одного из них. Второго мужчину доставили в больницу. Позже он скончался.

По информации областного управления ГКСЭ, не обнаружено никаких следов, которые бы указывали на насильственный характер смерти.

Точная причина смерти мужчин будет установлена после проведения ряда экспертиз.

ФОТО: Vice/Unsplash





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