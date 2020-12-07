В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов

Источник материала: ОНТ

В Венесуэле на парламентских выборах побеждает пропрезидентская коалиция – «Великий патриотический полюс».

По данным на этот час, обработано 82% бюллетеней. За «Великий патриотический полюс» проголосовали, предварительно, более 67,5%. Далее идут оппозиционное объединение партий «Демократический альянс», которое набрало почти 18% и «Альянс объединенная Венесуэла» – 4% голосов. Общая явка составила 31%.

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