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В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов

07.12.2020 12:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов

В Венесуэле на парламентских выборах побеждает пропрезидентская коалиция – «Великий патриотический полюс».  

По данным на этот час, обработано 82% бюллетеней. За «Великий патриотический полюс» проголосовали, предварительно, более 67,5%.  Далее идут оппозиционное объединение партий «Демократический альянс», которое набрало почти 18% и «Альянс объединенная Венесуэла» – 4% голосов. Общая явка составила 31%.

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В Венесуэле на парламентских выборах побеждает пропрезидентская коалиция – «Великий патриотический полюс».   По данным на этот час, обработано 82% бюллетеней. За...
 
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