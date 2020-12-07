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Марш пенсионеров: площадь Якуба Коласа перекрыли. Онлайн
07.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Традиционная акция пожилых людей в Минске проходит в понедельник.
12.11. Небольшая колонна собравшихся на площади Якуба Коласа начала движение в направлении площади Победы. Милиционер предупреждает по громкоговорителю, что действия граждан не санкционированы, сообщает
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ГАИ начинает перекрывать подъезды к площади Якуба Коласа. Рядом с площадью стоит несколько небольших автобусов и характерные бусики. На самой локации находятся два трактора — ведутся какие-то работы.
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Традиционная акция пожилых людей в Минске проходит в понедельник.
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