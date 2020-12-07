Марш пенсионеров: площадь Якуба Коласа перекрыли. Онлайн

Источник материала: Салiдарнасць

Традиционная акция пожилых людей в Минске проходит в понедельник.





12.11. Небольшая колонна собравшихся на площади Якуба Коласа начала движение в направлении площади Победы. Милиционер предупреждает по громкоговорителю, что действия граждан не санкционированы, сообщает Onliner.by .

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ГАИ начинает перекрывать подъезды к площади Якуба Коласа. Рядом с площадью стоит несколько небольших автобусов и характерные бусики. На самой локации находятся два трактора — ведутся какие-то работы.