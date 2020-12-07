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Лукашенко: Правила игры установит Всебелорусское народное собрание

07.12.2020 12:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На ближайшую пятилетку правила игры в отдельно взятом государстве в центре Европы будут установлены на Всебелорусском народном собрании. О поправках в Конституцию речь, похоже, уже не идет.

"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема", - заявил пенсионер.

Хотя сходка еще не прошла, правила, которые будут на ней приняты, уже распространяются на чиновников. В частности, Лукашенко сказал, что готов принять любые прогнозные показатели правительства и Нацбанка на следующий год, но отвечать будут чиновники.

"Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах президента, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему", - сказал он.

«…не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки в полгода, девять месяцев - по итогам года: кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом договоримся раз и навсегда", - заключил Лукашенко.

 
 
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На ближайшую пятилетку правила игры в отдельно взятом государстве в центре Европы будут установлены на Всебелорусском народном собрании. О поправках в...
 
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