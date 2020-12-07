Узнали, на каком месте Беларусь в глобальном рейтинге скорости интернета

Источник материала: Tut.by

Авторы популярного сервиса Speedtest by Ookla опубликовали результаты по замерам скорости интернет-соединения в октябре в разных странах. На каком месте находится Беларусь.



Фото: Reuters

Рейтинг поделен на две части. В одном приведены результаты стран по скорости соединения при фиксированном доступе в Сеть, в другом — через мобильный интернет.

С фиксированным доступом у нас все неплохо — Беларусь находится на 57 строчке (из 176) с результатом в 67,37 мегабита в секунду. По сравнению с предыдущими замерами наша позиция в рейтинге не изменилась. Для сравнения: Украина — на 58 месте (61,78 Мбит/с), Россия — на 46-ом (78,07 Мбит/с), Польша — на 33 месте (111,81 Мбит/с), Литва — на 27-ом (120,89 Мбит/с), Латвия — на 31-ом (115,22 Мбит/с).

Со скоростью доступа через мобильную сеть ситуация хуже — Беларусь заняла 125 место, опустившись на одну позицию. В среднем скорость загрузки данных из Сети равняется 14,64 Мбит/с. На 124-ом месте, на одну позицию выше нас, стоит Танзания с результатом в 14,78 Мбит/с. На строчку ниже, 126 место, Замбия — там средняя скорость равняется 13,85 Мбит/с.

Для сравнения: Украина — на 83 месте (25,15 Мбит/с), Россия — на 88-ом (22,82 Мбит/с), Польша — на 54 строке (37,76 Мбит/с), Литва — на 28 месте (53,39 Мбит/с), Латвия — на 61 позиции (33,16 Мбит/с).

Напомним: Speedtest — известный сервис (доступна как веб-версия, так и приложения под различные операционные системы), позволяющий измерять скорость интернет-соединения как фиксированной, так и мобильной сетей. Разработчик сервиса — компания Ookla, основанная в 2006 году в США. Она специализируется на веб-тестирования и сетевой диагностике.

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