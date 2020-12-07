На улицах Минска в воскресенье заметили силовиков с собаками. Что об этом говорит закон

Источник материала: Tut.by

Вчера, 6 декабря, на улицах Минска заметили силовиков со служебными собаками. Хотя на данный момент не известно ни об одном случае, когда собака задержала бы условного участника протестного марша, жители города все равно удивлены и спрашивают, правомерно ли использование животных на акциях. TUT.BY попытался разобраться в вопросе.



Патруль с собакой в наморднике возле Студенческой деревни в Минске 6 декабря. Фото: читатель TUT.BY

В пресс-службе внутренних войск нам пояснили, что милицейские патрули и ранее ходили по улицам Минска со служебными животными, и потому ничего необычного здесь нет.

Однако остается вопрос — прописано ли в законе, в каких ситуациях могут применяться собаки? Мы попросили ответить на это Владимира Шиенка — доктора юридических наук, профессора, полковника милиции в отставке.

— Служебные собаки в деятельности органов внутренних дел всегда относились к спецсредствам. То есть, в данном случае собака рассматривается не как одушевленное существо, а как средство, — поясняет Владимир Петрович. — Они используются для решения различных задач, например, для работы с запаховыми следами, чтобы, допустим, разыскать человека, совершившего преступление, либо же для поиска вещественных доказательств, наркотиков, оружия, взрывчатки и других запрещенных веществ.

Собаки могут использоваться не только на вокзалах и в аэропортах, но и для охраны различного рода объектов, допустим, мест лишения свободы либо же некоторых заводов, АЭС и так далее.

В случае, если собак заметили на городских улицах, скорее всего, речь идет об охране общественного порядка. В действующем законе об органах внутренних дел от 17.07.2007 года имеется статья 28 , где служебных животных рассматривают в качестве специальных средств (при этом в законе не прописано, что служебным животным может быть только собака).

В каких случаях могут применяться служебные животные (как и все иные спецсредства)



Кадр из видео, снятого в столичной Грушевке. Справа виден человек в форме с собакой. Источник: «Радыё Свабода»

В статье 28 закона об органах внутренних дел говорится , что спецсредства можно использовать в случае:

отражения нападения на сотрудников органов внутренних дел и иных граждан;

освобождения заложников;

отражения нападения на здания, помещения, сооружения и (или) транспортные средства независимо от их принадлежности либо для освобождения захваченных объектов;

пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям сотрудника органов внутренних дел либо иных лиц, исполняющих служебные обязанности или гражданский долг по обеспечению общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений;

задержания и доставления в органы внутренних дел подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, лиц, в отношении которых ведется административный процесс, если они оказывают неповиновение или сопротивление. Также спецсредства используются при конвоировании и содержании лиц, подвергнутых административному аресту, депортации или высылке; задержанных по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления; заключенных под стражу, если они оказывают неповиновение или сопротивление либо имеются основания полагать, что они могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе;

пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на повреждение и (или) уничтожение имущества;

остановки транспортного средства, водитель которого не подчиняется заведомо очевидным для него законным неоднократным требованиям сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства;

в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь (в данном случае должен быть нормативный правовой акт — декрет, указ, письменное распоряжение — прим.TUT.BY);

Вид спецсредства и интенсивность его применения определяются правилами применения специальных средств (в случае со служебными животными имеются в виду ведомственные нормативные правовые акты, например, инструкция об организации кинологической работы в органах внутренних дел Республики Беларусь — прим.TUT.BY) с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя.

Спецсредства запрещено применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен. Исключение — если перечисленные категории людей совершают вооруженное либо групповое нападение или иные действия, угрожающие жизни или здоровью граждан.

Владимир Шиенок подчеркивает, что сейчас в Беларуси нет массовых беспорядков — в данном случае речь идет, скорее, о «пресечении неповиновения или сопротивления законным требованиям сотрудника органов внутренних дел», а также предупреждении этого. Однако, по мнению собеседника, применять собаку против человека стоит лишь в крайних случаях и с большой осторожностью.

— Собака — это очень специфическое средство: она может нанести тяжелые увечья. Поэтому раньше собак применяли лишь в случаях задержания вооруженного преступника — с ножом, топором или огнестрельным оружием — или когда, например, идет массовая драка. То есть, в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Я рассматриваю служебно-розыскных собак как нечто среднее между спецсредством и оружием. После атаки собаки у человека может появиться серьезная травма, и здесь возникает вопрос о правомерности применения служебного животного — не является ли оно излишним? Но у нас сейчас законность не соблюдается, к сожалению, — в первую очередь со стороны органов, которые обязаны за этим следить.

В самом по себе факте появления патрулей со служебными собаками на улицах я не вижу проблем — сотрудники и ранее несли службу с ними. Но другой вопрос — для чего это делается сейчас? Думаю, это показывает общую неуверенность в контроле над ситуацией со стороны государственных органов, попытку усилить давление на протестующих, вызвать страх перед репрессивными органами.