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На улицах Минска в воскресенье заметили силовиков с собаками. Что об этом говорит закон
Источник материала: Tut.by
Вчера, 6 декабря, на улицах Минска заметили силовиков со служебными собаками. Хотя на данный момент не известно ни об одном случае, когда собака задержала бы условного участника протестного марша, жители города все равно удивлены и спрашивают, правомерно ли использование животных на акциях. TUT.BY попытался разобраться в вопросе.
В пресс-службе внутренних войск нам пояснили, что милицейские патрули и ранее ходили по улицам Минска со служебными животными, и потому ничего необычного здесь нет.
Однако остается вопрос — прописано ли в законе, в каких ситуациях могут применяться собаки? Мы попросили ответить на это Владимира Шиенка — доктора юридических наук, профессора, полковника милиции в отставке.
— Служебные собаки в деятельности органов внутренних дел всегда относились к спецсредствам. То есть, в данном случае собака рассматривается не как одушевленное существо, а как средство, — поясняет Владимир Петрович. — Они используются для решения различных задач, например, для работы с запаховыми следами, чтобы, допустим, разыскать человека, совершившего преступление, либо же для поиска вещественных доказательств, наркотиков, оружия, взрывчатки и других запрещенных веществ.
Собаки могут использоваться не только на вокзалах и в аэропортах, но и для охраны различного рода объектов, допустим, мест лишения свободы либо же некоторых заводов, АЭС и так далее.
В случае, если собак заметили на городских улицах, скорее всего, речь идет об охране общественного порядка. В действующем законе об органах внутренних дел от 17.07.2007 года имеется
В каких случаях могут применяться служебные животные (как и все иные спецсредства)
В статье 28 закона об органах внутренних дел
Вид спецсредства и интенсивность его применения определяются правилами применения специальных средств (в случае со служебными животными имеются в виду ведомственные нормативные правовые акты, например, инструкция об организации кинологической работы в органах внутренних дел Республики Беларусь — прим.TUT.BY) с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя.
Спецсредства запрещено применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен. Исключение — если перечисленные категории людей совершают вооруженное либо групповое нападение или иные действия, угрожающие жизни или здоровью граждан.
Владимир Шиенок подчеркивает, что сейчас в Беларуси нет массовых беспорядков — в данном случае речь идет, скорее, о «пресечении неповиновения или сопротивления законным требованиям сотрудника органов внутренних дел», а также предупреждении этого. Однако, по мнению собеседника, применять собаку против человека стоит лишь в крайних случаях и с большой осторожностью.
— Собака — это очень специфическое средство: она может нанести тяжелые увечья. Поэтому раньше собак применяли лишь в случаях задержания вооруженного преступника — с ножом, топором или огнестрельным оружием — или когда, например, идет массовая драка. То есть, в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Я рассматриваю служебно-розыскных собак как нечто среднее между спецсредством и оружием. После атаки собаки у человека может появиться серьезная травма, и здесь возникает вопрос о правомерности применения служебного животного — не является ли оно излишним? Но у нас сейчас законность не соблюдается, к сожалению, — в первую очередь со стороны органов, которые обязаны за этим следить.
В самом по себе факте появления патрулей со служебными собаками на улицах я не вижу проблем — сотрудники и ранее несли службу с ними. Но другой вопрос — для чего это делается сейчас? Думаю, это показывает общую неуверенность в контроле над ситуацией со стороны государственных органов, попытку усилить давление на протестующих, вызвать страх перед репрессивными органами.
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