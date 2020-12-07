Королевство кривых зеркал или Как беларусское ТВ пытается исказить реальность

Белорусское государственное телевидение воссоздает Королевство кривых зеркал. В нем десятки тысяч мирных и порядочных граждан, принимающие участие в воскресных протестах, записываются в боевики и экстремисты, а избивающие и пытающие их силовики изображаются героями и мучениками.





Самая гуманная милиция

«Наша милиция – одна из самых гуманных», – уверяет один из провластных комментаторов в интервью телеканалу СТВ. Чтобы в это уверовали белорусские телезрители, пропаганда использует несколько методов.





Во-первых, постоянное отрицание высокопоставленными лицами злоупотреблений со стороны силовиков.





В новостях любят поделиться статистикой уголовных дел в отношении «зачинщиков беспорядков» и числом проверок нерадивых родителей, чьи несовершеннолетние дети были замечены на протестных акциях.





Но о ходе разбирательств по тысячам жалоб в органы прокуратуры по поводу избиений и пыток – молчок. Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич,

«по национальному законодательству нельзя изнасиловать мужчину». Точка.

Ни одного расследования обстоятельств гибели участников акций протеста гостелеканалы не выпустили.

Что уж говорить про случаи пыток, это вообще – «чудовищная фальсификация про ГУЛАГ 21 века», как сообщил печально известный Григорий Азаренок в своем репортаже про Окрестино. «Ни одной смерти не было», – гордо доложил Азаренку начальник СИЗО Евгений Шапетько.





Во-вторых, государственные СМИ всячески демонизируют участников протестов. Как сказал глава ГУБОПиК Николай Карпенков, «отличие бандитов 90-х годов от бандитов нынешнего времени – там с моралью было получше».





Иными словами, граждане, принимающие участие в протестах, – якобы даже хуже, чем уголовники. Надо полагать, что гостелеканалы пытаются внушить белорусам, что и понятие гуманности заслуживает растяжимого толкования к таким фашистам и беспринципным радикалам.





«Откровенные нападения на силовиков, палки, биты и даже заточки. Вот такой мирный протест», – огульно и бездоказательно очерняет протесты «Беларусь 1». Андрей Лазуткин рассказывает для телеканала СТВ о боевом крыле, которое «забрасывало подъезды зажигательной смесью».





Радикалам и боевикам противопоставляются «нормальные граждане», которые к силовым органам претензий не имеют (если только по поводу «слишком мягких» методов в отношении протестующих), только благодарственные чувства. Здесь в ход идут тщательно отобранные отрывки из якобы телефонных обращений в милицию «неравнодушных белорусов».





«Мы просто волнуемся, мы даже спать не можем. И за вас волнуемся, и за ваши семьи. У вас очень сложная ситуация, наверное, сейчас… Какие-то идут страшные призывы, страшные ультиматумы. Берегите себя, ребята», – прокрутил один из звонков один из новостных сюжетов телеканала СТВ.









Армия и беспощадная полиция в западных странах

В-третьих, белорусские телеканалы сознательно смешивают воедино разнообразные акции протеста (в том числе, насильственные) в разных странах, чтобы затем победоносно заявить: мол, везде протестующих прессуют по любому поводу!





Протесты против карантинных мер в Израиле, уличные акции из-за финансового кризиса в Аргентине, экологических проблем в Финляндии, и конечно же «Желтые жилеты» во Франции очень волнуют белорусские телеканалы.





Причем судя по картинке в новостных эфирах, все эти протесты намного более массовые, чем местные, ведь в сюжетах про белорусские протесты в кадр старательно попадают не более пары сотен человек.





«Посмотрите на США, сколько задержанных, наказанных. Но тех, кто нападал на правоохранителей, преследуют по всей строгости уголовного закона», – поучает белорусских телезрителей украино-российский пропагандист Владимир Корнилов.





«Как реагируют полицейские в США, Франции, Германии и Польше, мы видим. В Штатах – Нацгвардия и боевое оружие, в Берлине – жестокий разгон при одной попытке приблизиться к Рейхстагу, в Париже и Варшаве – никаких переговоров», – вещает вечерняя «Панорама» на «Беларусь 1».





При ближайшем рассмотрении становится ясно, что все эти довольно суровые утверждения – слабая параллель с белорусским форматом протестов и масштабом противодействия им.





В США действительно были мобилизованы несколько тысяч бойцов Национальной гвардии, но там были реальные массовые беспорядки с грабежами, пожарами и даже захваченным полицейским участком. Мирные акции протеста напротив Белого дома и где бы то ни было в США происходят ежедневно, и им полиция не препятствует.





Американский пример не имеет отношения к мобилизации всевозможных силовых структур на подавление мирных акций протеста в Беларуси, в ходе которых не пострадала ни одна витрина (кроме как из-за действий команд силовиков), не то что административное здание.





Или «жестокий разгон при одной попытке приблизиться к Рейхстагу». Реальная жестокость состояла в том, что впервые за много лет в Берлине были применены водометы. Такие меры предосторожности приняли в связи с призывами в праворадикальных чатах к «штурму Рейхстага». Водометы воду направляли не на толпу, а в воздух.





Как позже заявил пресс-секретарь полиции Берлина, сделано это было для того, что не травмировать протестующих, тем более что некоторые пришли на митинг с детьми. А ведь белорусские телеканалы твердят, что в Европе с детьми на протесты не ходят, потому что после проблем от органов опеки не оберешься.





Может быть в отношении берлинских протестующих завели уголовное дело, как это произошло по брестским событиям 13 сентября, которых также окатили водой водометы?





Быть может немецкие, польские и французские силовики жестоко избивали задержанных, записывали их покаянные видео, которые после крутили по общенациональным каналам?





Либо европейским силовикам удается выходить сухими из воды, несмотря на сотни и тысячи жалоб на пытки и чрезмерное применение силы в отношении протестующих?

Трижды нет, однако государственные СМИ рисуют зазеркалье, в котором белорусские протесты – еще радикальнее, чем насилие на улицах американского Миннеаполиса, а белорусские силовики при этом – намного более обходительные, чем западные.

«Если сравнивать реакции белорусской милиции, ее метод действий в отношении к протестующим с тем, что происходит в Польше, в других странах, безусловно что в Европе, на Западе в целом намного жестче все, чем в Беларуси. Но на это никто не обращает внимание», – заявил телеканалу ОНТ ультраправый польский политик Матеуш Пискорский, известный связями с Россией.





Комментатор на телеканале «Беларусь 1» солидарен: «Ни намека на уважение к женщинам. Среди французских силовиков джентельменов, видимо, не найти. Да и резиновые пули идут вход без разбора».





Таким образом, в зазеркалье белорусской пропаганды группам боевиков и отпетой уголовщине в Беларуси противостоят самые гуманные в мире силовики, а в Польше, Франции, Германии и США полицейские органы и военные жестят не в пример белорусским.