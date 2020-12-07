|
Световые столбы и ледяной дождь: предновогодние чудеса природы в Содружестве
07.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вслед за календарной зимой на большую часть территории Содружества пришла зима климатическая, с минусовой температурой и снегом. Кое-где его столько, что девать некуда, убедилась корреспондент телеканала «МИР 24» Надежда Сережкина.
«Проснулся в 4 утра. Думаю, пойду схожу за продуктами. Вышел из дома, а дорог просто нет».
Утро после черной пурги. Сугробы по крышу, ветер с порывами до 30 метров в секунду. С начала недели Норильск живет в режиме ЧС: выпала двойная норма осадков. Коммунальщики не успевают за стихией. Зима на Крайнем Севере как всегда пришла нежданно-негаданно.
«Как у вас дела со снегом? Кому-нибудь подкинуть?».
Серьезнее всего циклон ударил по норильскому пригороду Талнаху. Чтобы попасть на работу, людям пришлось прорывать тоннели в сугробах.
«Здесь провел часов пять-шесть. А вот там нормально!».
Закрыта автотрасса, ведущая к аэропорту Алыкель. Задержаны рейсы, не ходят автобусы. Младшим школьникам разрешили остаться дома. Норильск опустел. Даже песец перепутал городской квартал со снежной тундрой.
Прогнозы синоптиков не утешают: после относительно теплой и влажной погоды на Таймыр придут морозы – январские. В понедельник воздух остынет до минус 25, в ночь на вторник до минус 30 градусов.
Серьезное похолодание ждет всю страну. Виноват мощный восточный антициклон, который принес в европейскую часть России сибирскую погоду: ясное небо и мороз.
Новый циклон, на этот раз с Желтого моря, надвигается на Приморье. Люди еще не пришли в себя от прошлого удара стихии. 19 ноября на край
На материк людей две недели возил паром «Босфор Восточный» и десантные катера Тихоокеанского флота. Поэтому в час пик на берегах выстраивалась очередь.
«В полседьмого занимаешь очередь и к 9 часам не попадаешь на паром, потому что количество людей такое, что больше нельзя, и захлопывали дверь», – поделился молодой человек.
Теперь все позади. В воскресенье утром 6 декабря
Резкое похолодание обернулось коммунальной катастрофой и на юге Казахстана. Жители многоэтажки в центре Кызылорды остались без отопления в 20-градусный мороз.
Резкую смену погоды ждут в Красноярске и Кургане. Жителей Новороссийска предупредили о возможном норд-осте, сильном северо-восточном ветре. Новгородцам МЧС посоветовало утеплить окна и двери. В Бресте же календарной зиме только рады.
Жителей Тюмени в первые сутки зимы тоже ждал подарок природы: редкий оптический эффект – световые столбы. Одновременно с этим на Солнце произошла крупнейшая за последние годы вспышка. Правда, как уверяют ученые, ни на погоду, ни на здоровье землян она не повлияла.
В поселке Тикси на берегу моря Лаптевых, что за Полярным кругом, морозами и сильным ветром никого не удивить. Тем более, Снегурочку, Деда Мороза и его якутского коллегу Чысхаана. По местным приметам, чем злее вьюга в декабре, тем добрей будет следующий год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На большую часть территории СНГ пришла климатическая зима с минусовой температурой и снегом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)