Световые столбы и ледяной дождь: предновогодние чудеса природы в Содружестве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вслед за календарной зимой на большую часть территории Содружества пришла зима климатическая, с минусовой температурой и снегом. Кое-где его столько, что девать некуда, убедилась корреспондент телеканала «МИР 24» Надежда Сережкина.

«Проснулся в 4 утра. Думаю, пойду схожу за продуктами. Вышел из дома, а дорог просто нет».

Утро после черной пурги. Сугробы по крышу, ветер с порывами до 30 метров в секунду. С начала недели Норильск живет в режиме ЧС: выпала двойная норма осадков. Коммунальщики не успевают за стихией. Зима на Крайнем Севере как всегда пришла нежданно-негаданно.

«Как у вас дела со снегом? Кому-нибудь подкинуть?».

Серьезнее всего циклон ударил по норильскому пригороду Талнаху. Чтобы попасть на работу, людям пришлось прорывать тоннели в сугробах.

«Здесь провел часов пять-шесть. А вот там нормально!».

Закрыта автотрасса, ведущая к аэропорту Алыкель. Задержаны рейсы, не ходят автобусы. Младшим школьникам разрешили остаться дома. Норильск опустел. Даже песец перепутал городской квартал со снежной тундрой.

Прогнозы синоптиков не утешают: после относительно теплой и влажной погоды на Таймыр придут морозы – январские. В понедельник воздух остынет до минус 25, в ночь на вторник до минус 30 градусов.

Серьезное похолодание ждет всю страну. Виноват мощный восточный антициклон, который принес в европейскую часть России сибирскую погоду: ясное небо и мороз.

«Происходит охлаждение подстилающей поверхности и вымораживание приземного воздуха, особенно ночью. Именно поэтому будет заметное понижение температуры. В Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье и особенно в Поволжье, среднем и нижнем, в Астраханской области, Волгоградской области, Калмыкии температура будет на 6-8 градусов ниже нормы», – рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Новый циклон, на этот раз с Желтого моря, надвигается на Приморье. Люди еще не пришли в себя от прошлого удара стихии. 19 ноября на край обрушился ледяной дождь . Без света остались 180 тысяч человек. Две недели понадобилось коммунальщикам, чтобы вывести регион из сумрака. В том числе остров Русский. Единственную дорогу с острова на материк и самый длинный в мире вантовый мост пришлось закрыть из-за обледенения. Несколько суток мостовики ждали, пока наледь толщиной чуть ли не с ладонь оттает сама собой. Но ванты пришлось чистить по старинке.

«Эти ванты очень тоненькие по отношению ко всей конструкции, сделаны из стали очень высокой прочности. Это позволяет делать такой мост относительно легким, экономичным. Но, с другой стороны, оказывается, они могут служить местом, на которое намерзает ледяной дождь. Намерзает он достаточно быстро», – объяснил доцент кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергей Зеге.

На материк людей две недели возил паром «Босфор Восточный» и десантные катера Тихоокеанского флота. Поэтому в час пик на берегах выстраивалась очередь.

«В полседьмого занимаешь очередь и к 9 часам не попадаешь на паром, потому что количество людей такое, что больше нельзя, и захлопывали дверь», – поделился молодой человек.

Теперь все позади. В воскресенье утром 6 декабря по мосту вновь запустили движение для всех видов транспорта. Но введенный из-за циклона режим ЧС в регионе обещают снять только в понедельник.

Резкое похолодание обернулось коммунальной катастрофой и на юге Казахстана. Жители многоэтажки в центре Кызылорды остались без отопления в 20-градусный мороз.

«Дома холодно. Постоянно газ включаем. Спать всем приходится в одной комнате. Обогреватель работает сутками, потому что дома дети», – рассказала Гульнара Жанабергенова.

Резкую смену погоды ждут в Красноярске и Кургане. Жителей Новороссийска предупредили о возможном норд-осте, сильном северо-восточном ветре. Новгородцам МЧС посоветовало утеплить окна и двери. В Бресте же календарной зиме только рады.

«Неожиданно, что снег вообще выпал. Думали, что растает через полчасика, а тут утром красота. Из школы вышли и бегом сюда», – поделился настроением житель Бреста Сергей Исайков.

Жителей Тюмени в первые сутки зимы тоже ждал подарок природы: редкий оптический эффект – световые столбы. Одновременно с этим на Солнце произошла крупнейшая за последние годы вспышка. Правда, как уверяют ученые, ни на погоду, ни на здоровье землян она не повлияла.

В поселке Тикси на берегу моря Лаптевых, что за Полярным кругом, морозами и сильным ветром никого не удивить. Тем более, Снегурочку, Деда Мороза и его якутского коллегу Чысхаана. По местным приметам, чем злее вьюга в декабре, тем добрей будет следующий год.